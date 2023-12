La Unió Atlètica de Castelló ya lo tiene todo preparado para que la tarde del próximo 31 de diciembre sea una de las más divertidas del año. La 31ª edición de su popular San Silvestre, que se organiza con el asesoramiento técnico de Runner’s Home, tiene previsto un recorrido de 5.000 metros sobre un circuito urbano que animará las calles de la capital de la Plana durante la última tarde del 2023.

Al ser una carrera popular no competitiva, el circuito no está homologado, pero eso no impedirá que sean muchos los atletas que quieran poner el broche a su año con un triunfo en esta prueba, que dará comienzo a las 18.00 horas en el andén central del Paseo Ribalta y que tendrá establecida su meta en la avenida Rey don Jaime.

Carácter benéfico

Como ya viene siendo tradición desde hace muchas ediciones, la San Silvestre de Castelló mantiene su fin benéfico: parte de la inscripción que pagarán los participantes, irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. El plazo de inscripción finalizará a las 19.00 horas del día 30 de diciembre; y los interesados pueden apuntarse en la planta de Deportes de El Corte Inglés y en las tiendas de deportes de Castelló Atmosfera Sport Running (calle Río Mariola, 13), Free Run (calle Músico Perfecto Artola, 10) y en Run Addiction (calle Pérez Galdós). También existe la posibilidad de hacerlo de forma ‘on-line’ a través de las páginas ‘www.runnershome.es’ y en ‘www.runaddiction.es’ (en este caso, los dorsales se recogerán en la zona de meta desde las 16.00 hasta las 17.45 horas del día de la prueba).

Fuera de plazo solo se admitirán inscripciones el día de la carrera hasta las 17.45 horas en el espacio habilitado en la zona de meta, siendo en este caso la cuota de inscripción de 10 euros y no de 6 (como es en el caso de venta anticipada).

Obsequios

Todos los atletas inscritos que acaben la prueba, recibirán una bolsa del corredor, con una camiseta técnica y los obsequios que la organización pueda recabar de las entidades colaboradoras, hasta un máximo de 2.500 participantes.

La bolsa del corredor se entregará en la meta, a la entrada de cada corredor, siendo obligatorio que todos ellos lleven el dorsal en el momento de la entrega de la misma.