Álex Pintado se cuelga un bronce con sabor a oro en el Mundial sub-20

Un bronce que sabe a oro. El joven atleta del Facsa Playas de Castellón Álex Pintado (17 años), consiguó la única medalla para España en el Campeonato del Mundo sub-20 celebrado en Lima. Tras brillar en la semifinal, Álex firmó una grandísima final en los 1500 metros e incluso soñó con algo más. Finalmente paró el crono en 3:41.03, por detrás del etíope Fayisa (3:40.51) y el australiano Myers (3:40.60).

Un tercer puesto de mucho mérito ya que igue los pasos de una leyenda como Fermín Cacho, quién consiguió el bronce en 1988. El medallista se mostró orgulloso: «He corrido muy bien y no me esperaba correr tan bien y acabar tercero. Lo estoy asimilando porque antes del Mundial no estaba entre los 20 mejores en el ránking», antes de comentar una de las claves. «He hecho caso a mi entrenador. Me dijo que estuviera entre los cinco primeros y que me lo creyera. Me lo he creído y ha salido genial», confesó.

Fue tal el nivel de Álex que incluso se vio con opciones de cazar a los dos primeros: «Lo veía inalcanzable pero a falta de 100 metros he confíado». Por último, tuvo un mensaje para los compañeros en un torneo ha estado marcado marcada por la intoxicación alimentaria: «Se lo dedico a mis compeñeros, muchos optaban a medallas y no han podido rendir a su mejor nivel», apuntó.

Naiara Pérez. / FACSA PLAYAS

Naiara, sexta en pértiga

No fue la única alegría de los atletas del Playas en Lima, ya que Naiara Pérez consiguió una fantástica sexta posición en la pértiga donde se elevó hasta los 4.05 en la final. Además, Marta Mitjans finalizó en séptima posición en la final de los 800 metros (2:04.15).

Por su parte, Unai Naranjo fue undécimo en los 5.000 metros con una marca de 14:01.77, mientras que Daniel Monfort se vio afectado por la intoxicación en los 10.000 metros marcha. Por último, Carlos Dorado se quedó a las puertas de la final en los 4x100.