El tradicional 6K de Xilxes desafía este domingo el calor y las altas temperaturas

La playa de Xilxes será escenario este domingo de su particular carrera de verano, ya que a las 20.00 horas se disputará el tradicional 6k de Xilxes, con un recorrido totalmente urbano, ya que los runners tendrán que realizar dos vueltas al casco urbano de la playa. Una gran parte del recorrido transcurre por el paseo marítimo, en plena brisa del Mar Mediterráneo.

Esta edición rondará los 500 participantes, que tendrán que combatir contra las altas temperaturas para poder realizar la prueba en plenas condiciones físicas, ya que la cita de la playa de Xilxes gusta a los corredores, dado que es totalmente llana y siempre reciben el calor del público.

El tradicional 6k de Xilxes transcurre por la zona costera de la localidad. / M. Á. Sánchez

Jornada lúdico-deportiva

Antes de la carrera reina será el momento de las categorías infantiles que, con distintos recorridos para cada una de ellas, los inscritos disfrutarán ante sus familiares de su propia prueba.

Ismael Minguet, alcalde de Xilxes, destacó que «la verdad es que contamos con una prueba totalmente consolidada en el calendario de pruebas atléticas de estas características, donde muchos de los participantes son conocedores del recorrido y realmente todos ellos vienen a disfrutar de lo que más les gusta que es correr».

Resaltar que desde el área de deportes del consistorio se ha llevado a cabo la planificación de la prueba, con señalización, cortes de viales, así como todo lo que conlleva la salida y la meta, siempre pensando en los participantes.