Germán Cister y María Guzmán reinan en el 6K de Xilxes

Germán Cister, con un crono de 19.13 minutos, y María Guzmán, que paró el tiempo en 23.02 minutos, se alzaron con el triunfo en el 6k de Xilxes, celebrado en la tarde-noche de este domingo en la playa de la localidad. Una cita que congregó a numeroso público, que llevó en volandas a los valientes runners que compitieron pese al calor.

El podio masculino fue completado por Diego Ortiz, con un tiempo de 20.02, y Pablo Villena, que paró el crono en 20.06. En el apartado femenino, Teresa Domínguez subió al segundo escalón con un tiempo de 23.23, y María Rubio, en tercer lugar con 23.29.

María Guzmán, ganadora del 6K de Xilxes en categoría femenina absoluta. / M. Á. Sánchez

Éxito total

En la recta final de la época estival, la playa de Xilxes fue el epicentro de las carreras populares con cerca de 600 runners, todo un acontecimiento deportivo, donde los corredores no quisieron desaprovechar para seguir poniéndose en forma, para las citas deportivas que faltan por celebrarse hasta finales de año.

Con recorrido totalmente llano en el que los atletas dieron dos vueltas de tres kilómetros, de los cuales casi la mitad de ambas transcurrieron por pleno paseo marítimo, que los corredores agradecieron la brisa del mar para aliviar las altas temperaturas.

Germán Cister, con un crono de 19.13 minuto, fue el ganador absoluto del 6K de Xilxes. / M. Á. Sánchez

Muchos aficionados se volcaron con los participantes, sobre todo en la zona de salida y llegada, los cuales ovacionaron a todos y cada uno cuando pasaron la primera vuelta y después en la llegada a la meta.

Satisfacción

Sergio Cherta, concejal de Deportes, ha manifestado que “la verdad es que este año hemos superado las expectativas y todo es gracias al buen trabajo que se realiza desde el área de deportes, donde los técnicos trabajan intensamente para que no falten ningún tipo de detalle, tanto en el avituallamiento como el propio recorrido que, aunque es un circuito casi cerrado, siempre hay puntos a controlar, para eso también hemos contado con los agentes de la Policía Local”.

Las autoridades locales, en el podio con los tres primeros clasificados masculinos y femeninas. / M. Á. Sánchez

También “hemos contado con la excepcional colaboración de Caixa Xilxes, que con su presidente Manuel Paradís a la cabeza, han hecho posible que esta prueba haya contado con todos los medios necesarios, así como Pepe Nebot que sus melones han sido parte importante del avituallamiento”, añade Cherta.

La entrega de premios se llevó a cabo en la escalera de la rotonda de la plaza de la Armada, con la pasarela pivotada y el Mar Mediterráneo como mejor acompañante, para que los premiados y el público en general se lleven en el recuerdo una espectacular imagen.