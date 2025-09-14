Escrig, Safont y Lorena Rodríguez dominan el 10K Nocturno de Almassora
Adrián Escrig y Nacho Safont son los más rápidos de la prueba, entrando juntos en meta con 33.17 minutos, con Soto en tercer lugar (33.41 minutos).
Lorena Rodríguez, de Run Addiction, impone su ley en féminas con 38.44 minutos, seguida por Tania Martínez (40.27) y Mapi Belaire (42.35)
Almassora volvió a ser el epicentrro del running de asfalto el pasado fin de semana con la celebración de su 10K Nocturno, cita que comienza a ser obligatoria en el calendario provincial y que cumplió su cuarta edición, que congregó el pasado sábado a más de 300 runners, siendo 306 los finishers que tuvo la prueba, con salida y meta en la Plaza de España.
Curioso desenlace en hombres
Una competición que estuvo organizada por el Club Trail-Running Almassora y sus colaboradores, y que contó un desenlace especaial. en un trepidante final, Adrián Escrig (Best Of You) y Nacho Safont (Esenciarun) entraron juntos en meta, siendo los ganadores con 33.17 minutos, llegando en 3º lugar Jesús Soto, 33.41 minutos.
Emoción en categoría femenina
Mientras que en féminas, Lorena Rodríguez (Run Addiction) impuso su ley con 38.44 minutos, completando el podio de la general Tania Martínez (Cidade Lugo Fluvial), con 40.27, y Mapi Belaire (Run Addiction), con 42.35.
Cabe destacar que el IV 10K Nocturno Almassora contó con la colaboración del Ayuntamiento de Almassora, concejalía de deportes y la Diputación Provincial de Castellón., una prueba que tuvo, además, un lado solidario, ya que se destinó 1 euro de la inscripción para la asociación Som com tu.
Consulta aqui las clasificaciones de la prueba
