Thierry, noveno en los 10.000 y Paula Sevilla, a semifinales en el Mundial de Tokio

Thierry Ndikumwenayo dejó el pabellón bien alto representando a España y al Club Atletismo Playas de Castelló, pese a no obtener el resultado esperado. El español, medallista de bronce en el último Europeo en los 10.000 metros, finalizó noveno la final de los Mundiales de atletismo de Tokio que se adjudicó el francés Jimmy Gressier, que venció con un crono de 28:55.77, solo seis centésimas menos que el etíope Yomif Kejelcha (28:55.83).

Thierry Ndikumwenayo durante la final de los 10.000 / Sportmedia Contenidos

Ndikumwenayo, de origen burundés, afrontó en Tokio su segundo Mundial tras el de Budapest, en el que corrió los 5.000. En su debut en los 10.000, también en su primera carrera en pista en la distancia del año, el español aguantó hasta casi el final en el grupo principal pero sin dar síntomas de pelear por los primeros puestos pese a la lentitud del ritmo. Al final concluyó noveno con 28:59.07. "No tengo palabras, estoy muy triste", dijo Thierry al acabar la prueba.

Por su parte, Paula Sevilla, también del Playas, se clasificó para las semifinales de los 400, haciendo 50.69 segundos, su mejor marca personal. La atleta de La Solana (Ciudad Real), entrenada por José Luis Calvo, corrió por la calle siete en la sexta serie, la misma que la gran favorita, la dominicana Marileidy Paulino, que fue la más rápida con 49.85.

Paula Sevilla después de su carrera en las series de 400 metros femeninos / FRANCK ROBICHON

Las tres primeras de cada serie accedieron de forma directa a semifinales pero Paula Sevilla, que fue cuarta, accedió por tiempos al ser la decimosexta mejor de las 51 participantes. La gesta de la manchega es también importante para el atletismo español, que hace doce años no tenía una representante femenina en las semifinales de 400 metros de los Mundiales.