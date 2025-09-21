Cristóbal Adell y Mary Marco reinan en las ‘bodas de plata’ de Entreparets

Cuando hace 25 años correr por la montaña no era la más común de las actividades, Vilafranca decidió adelantarse a su tiempo y crear Entreparets (por aquel entonces con otra denominación). Hoy, cuarto de siglo después, con el trail running como uno de los deportes más practicados de la Comunidad Valenciana y de todo el territorio nacional, ha conmemorado sus bodas de plata. Y lo ha hecho con cerca de 1.200 participantes que no han querido perderse esta jornada festiva en la comarca de Els Ports.

Entreparets no siempre fue como la conocemos hoy. En sus primeros años el itinerario ascendía al Tamborero, evolucionando hasta la actualidad para convertirse en un reto apasionante de 25 kilómetros y 1.500 m. de desnivel positivo trazado íntegramente en el término municipal de Vilafranca. Un circuito que, además, transcurre de salida a meta por encima de los mil metros de altitud y que esconde rincones de gran valor paisajístico, como las construcciones de “pedra en sec”, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A las 8:30 h. se daba el pistoletazo de salida con un abanico de nombres importantes del trail running autonómico, entre ellos el castellonense Cristóbal Adell -vigente líder de la Lliga Castelló Nord-, quien cumplió con los pronósticos y se impuso con autoridad merced a un tiempo de 1:48:29. Además, el atleta del CM Vistabella fue el único corredor que bajó de la barrera de las dos horas. Si la pelea por el triunfo estuvo algo descafeinada por la tiranía de Adell, el duelo por la segunda plaza se mantuvo ajustado hasta el último instante. Manuel Mota, con un crono de 2:00:19 venció por tan solo unos segundos a Marcos Longares, quien completó el podio con un tiempo de 2:00:33.

Cristóbal Adell, ganador de la séptima prueba / CASTELLÓ NORD

En la categoría femenina sorprendía Mary Marco, imponiéndose con un tiempo de 2:18:18 ante un ramillete de conocidas aspirantes, entre ellas Isabel Llorach, líder del circuito y favorita a hacerse con el título final, aunque hoy solo pudo ser cuarta en Vilafranca. En segundo lugar llegaba otra de las candidatas, Alba Loras (2:19:18) -atleta local que ganó la edición de Entreparets de 2024-, y cerraba el podio Sandra Lafuente (2:22:45).

Ya a las 8:40 de la mañana salía la segunda de las pruebas del programa del evento, con un recorrido de 11 kilómetros y puntuable para la categoría Joves de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord. El joven Biel Vivacqua (45:26), del Playas de Castellón, se ha impuesto en un particular mano a mano a Oriol Saborit (45:44), segundo clasificado. Cerraba el podio de la categoría masculina Marc Pallares (47:58).

Mientras en el cuadro femenino Balma Moreno, del club Tritrail, ganaba con notable autoridad gracias a un meritorio tiempo de 1:00:18. El segundo escalón del podio ha sido para Mara Amela (1:01:26) y la medalla de bronce para Balma Tena (1:02:08).

Mary Marco fue la primera de la categoría femenina en llegar a la meta / CASTELLÓ NORD

Entreparets celebró por todo lo alto su 25 aniversario, con grupos de animación, DJ y batucadas repartidos a lo largo del recorrido. Además, marcó otro hito en la historia de la Lliga Nord, ya que por primera vez una prueba perteneciente a este circuito se pudo seguir en directo mediante la retransmisión ofrecido en diversos puntos. Todo un lujo para una carrera que, sin duda, fue una de las pioneras en materia de trail running en la Comunidad Valenciana.