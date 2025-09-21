Safont bate el récord de la octava edición de la Mitja Marató de Moncofa

La octava edición de la Mitjá Marató celebrada ayer domingo en Moncofa, tuvo como ganador al runner Nacho Safont del Team Esenciarun que, se alzó con el triunfo parando el crono en 1:12:18, estableciendo un nuevo récord a la prueba. Por su parte, la corredora independiente Helena Galdón, fue la ganadora en féminas con un tiempo de 1:28:59. La localidad vivió y vibró en esta octava edición donde salieron cerca de 400 corredores, que disfrutaron de un circuito semi-urbano.

Respecto al resto del podio masculino, este fue completado en segunda posición por Gabriel Palomera del Serrano Club Atletismo que hizo un tiempo de 1:13:39 y en el tercer escalón del podio fue para Pepe Bartoll del Alcora Trail, donde invirtió un tiempo de 1:14:52. Respecto a las féminas, el podio lo completaron Estefanía Escuder, que paró el crono en 1:32:43 y Belén Granone, ambas del Club Esportiu El Niño, con un tiempo de 1:36:20.

Helena Galdón, ganadora de las féminas, llegando a la meta / Miguel Ángel Sánchez

Desde primeras horas de la mañana, Moncofa olía a espectáculo deportivo, ya que muchos acudieron temprano para poder recoger los dorsales y al mismo tiempo, conocer el transcurrir del circuito, al que dieron dos vueltas. La salida fue espectacular y todos los participantes concentrados, se despidieron de un público que les estuvo animando en todo momento.

Todos los participantes resaltaron como bonito diseño del circuito ya que además de transcurrir por varias zonas del casco urbano de Moncofa, también transcurrieron por el camino Biniesma, el cual les condujo a la playa, donde recorrieron los cerca de tres kilómetros que tiene la avenida Mare Nostrum, para volver adentrarse en la zona de cultivos en dirección a Moncofa. En todo momento recibieron ánimos del público presente, sobre todo en la zona centro de la playa, y el trazado marcado por las calles de Moncofa.