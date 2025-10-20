La Cursa Tombatossals Kike Monforte alcanza su mayoría de edad

El trail running de la provincia de Castellón cerrará el año a lo grande. Como ya es tradición, a mediados de diciembre tendrá lugar la clásica de montaña de la capital de la Plana, una cita que desde el 2021 rinde un merecido tributo póstumo a su creador, el expresidente de la entidad organizadora, el Club Atletisme Running Castelló, y que en su día fue colaborador de Mediterráneo: Kike Monforte Mestre, Hércules. Se trata de Territori Tombatossals Trails de Castelló Kike Monforte, la cual cumple la mayoría de edad al celebrar su 18ª edición el 14 de diciembre.

Una espectacular matinal de domingo en la que se celebrará la popular Tomba, que contará con dos carreras en una misma jornada: la prueba reina, la XVIII Cursa de Muntanya Tombatossals Kike Monforte, que desde el 2021 incluye el nombre de su cofundador (fallecido en 2020), de 21 kilómetros y desnivel positivo de 840 metros; así como la VIII MiniTomba, más corta, con menos desnivel y accesible para gente de todas las edades y niveles. Esta última será estilo marcha popular, con un recorrido que consta de 11 kilómetros y un desnivel de 460 metros.

Los corredores se preparan para dar inicio a la competición del pasado año / Andrés Núñez

Habrá cerca de 1.000 inscritos

En las últimas ediciones de la Tombatossals se superaron las expectativas, acariciando los 1.000 inscritos entre ambas pruebas. La organización suele cerrar el período de inscripciones antes de lo previsto cada año debido a la alta demanda y a que, por motivos de seguridad, no puede superar el millar. Es más, en varias ediciones se ha abierto un lista de espera ante el aluvión de peticiones.

En Penyeta Roja

Como es tradición año tras año, las dos pruebas de trail running tendrán como centro neurálgico, con salida y meta incluidas, el complejo deportivo Penyeta Roja de Castelló, desde cuyas pistas de atletismo tomará la salida la XVIII Cursa de Muntanya Tombatossals Kike Monforte a partir de las 9.00 horas, mientras que la VIII Mini Tomba lo hará a las 9.30 horas.

Distintas autoridades en la edición 24/25 / Andrés Núñez

Inscripciones

Quienes deseen participar pueden apuntarse en las webs oficiales de RockTheSport o Free-run. En estos momentos está abierto el segundo plazo de inscripciones, al precio de 22 euros la Cursa Tombatossals y 17 euros la Mini Tomba, precios que se mantendrán hasta el 15 de noviembre a las 23.59 horas o antes si se alcanza el cupo máximo. Y desde el 16-N y hasta el 9 de diciembre a las 23.59 horas (fecha límite), los precios será de 24 y 19 euros respectivamente.

Los perfiles de la Cursa Tombatossals 21K y de la Mini Tomba 11K. / Ismael Mateu

Llegada y dorsales

Los dorsales y bolsa de corredor se recogerán los días 12-D de 17.00 a 20.00 horas y el 13-D de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en Tienda Free-Run (C/Músico Perfecto Artola, 10), también el mismo día de la carrera, en la zona de salida, a partir de las 07.45 horas.