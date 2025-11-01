Ndikumwenayo y Kwizera, las bazas del Facsa Playas en el Cross Ciutat de Castelló

Se acabó la espera. El Cross Ciutat de Castelló regresa este domingo al calendario tras un año de ausencia por la DANA de 2024, que impidió su celebración. La prueba, organizada por el Club de Atletismo FACSA Playas de Castelló, alcanza su 45ª edición consolidada como el evento de campo a través más importante de la Comunidad Valenciana y uno de los más prestigiosos del panorama nacional.

Cuatro corredoras en la edición de 2023. / FACSA PLAYAS CASTELLÓN

El circuito, ubicado en los alrededores del Auditorio y el Parque Guitarrista Manuel Babiloni, acoge desde las 10:00 horas una intensa mañana de atletismo con un total de 13 carreras y que reunirá a más de 1.300 atletas.

La gran cita será la prueba absoluta masculina, a las 12:40 horas, con un nivel internacional excepcional. El FACSA Playas de Castelló, actual campeón de Europa, contará con Thierry Ndikumwenayo, bronce europeo y finalista olímpico en 10.000 metros, y con Rodrigue Kwizera, triple vencedor del circuito mundial de cross y reciente subcampeón de la Media Maratón de Valencia, donde firmó la quinta mejor marca mundial de la historia (58:36).

Por su parte, la absoluta femenina, que se disputará a las 12:00, contará con la presencia del potente equipo del club playero, que alineará a Alondra Negrón, Blanca Fernández, Claudia Corral, Nara Elipe y Andrea Rodríguez.

Esta edición se retransmitirá en directo en Teledeporte y en el canal de YouTube de Facsa Playas.