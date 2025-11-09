El playero Rodrigue Kwizera se cuelga el oro en el Cross de Itálica
El atleta burundés conquista por segunda vez Itálica y consolida su dominio mundial en el cross
Thierry Ndikumwenayo finalizó en la quinta posición
El Cross Internacional de Itálica, celebrado en las ruinas de Santiponce (Sevilla), volvió a consolidarse como la prueba más prestigiosa del calendario mundial de campo a través. Con un circuito de 9.200 metros de gran dureza y varios desniveles exigentes, reunió a los mejores especialistas del planeta, incluidos fondistas españoles de primer nivel como Mohamed Attaoui e Ignacio Fontes, y a una amplia representación africana, especialmente keniata, con los atletas que recientemente se habían clasificado para el Mundial de Cross.
El club Facsa-Playas de Castellón estuvo representado por los Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo, dos de los corredores más destacados del panorama internacional.
La carrera comenzó con un grupo compacto liderado por los keniatas hasta el segundo kilómetro, momento en el que Kwizera tomó la iniciativa, controlando el ritmo con inteligencia. Ndikumwenayo, que partió algo más retrasado, logró alcanzar el grupo cabecero formado por una docena de atletas.
En la última vuelta, de 2.300 metros, Rodrigue Kwizera aumentó el ritmo y solo quedaron con él cuatro rivales: su compañero Thierry y tres keniatas. A falta de 500 metros, Ndikumwenayo cedió físicamente, afectado por su reciente paternidad y la falta de entrenamiento, mientras que Kwizera se mostró intratable, dejando atrás a Alamsi Kiptoo y Dennis Kiptoech para cruzar la meta como vencedor.
Con esta victoria, el burundés logra su segundo triunfo en Itálica e iguala las dos victorias de su compañero de club, además de consolidar su dominio en el circuito mundial, donde ha reinado durante los tres últimos años. Ndikumwenayo, pese a su quinta posición, fue el mejor español en meta y dejó buenas sensaciones para su regreso competitivo.
Kwizera, que reside en Castellón desde hace ocho años, espera obtener pronto la nacionalidad española, lo que supondría un refuerzo de lujo para la selección de atletismo de cara al Campeonato de Europa y otras grandes citas de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- ¿Qué calles de Castellón estarán cortadas este domingo en el Trofeo El Corte Inglés?
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Nuevo avance para el corredor mediterráneo en Castellón: adjudicado un contrato
- Temporal de viento en Castellón: La alerta por fuertes rachas se mantiene en el interior y el litoral
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes