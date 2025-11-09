El playero Rodrigue Kwizera se cuelga el oro en el Cross de Itálica

El Cross Internacional de Itálica, celebrado en las ruinas de Santiponce (Sevilla), volvió a consolidarse como la prueba más prestigiosa del calendario mundial de campo a través. Con un circuito de 9.200 metros de gran dureza y varios desniveles exigentes, reunió a los mejores especialistas del planeta, incluidos fondistas españoles de primer nivel como Mohamed Attaoui e Ignacio Fontes, y a una amplia representación africana, especialmente keniata, con los atletas que recientemente se habían clasificado para el Mundial de Cross.

El club Facsa-Playas de Castellón estuvo representado por los Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo, dos de los corredores más destacados del panorama internacional.

La carrera comenzó con un grupo compacto liderado por los keniatas hasta el segundo kilómetro, momento en el que Kwizera tomó la iniciativa, controlando el ritmo con inteligencia. Ndikumwenayo, que partió algo más retrasado, logró alcanzar el grupo cabecero formado por una docena de atletas.

Kwizera y Thierry competieron en el Cross Internacional de Itálica. / ERIK PRADAS

En la última vuelta, de 2.300 metros, Rodrigue Kwizera aumentó el ritmo y solo quedaron con él cuatro rivales: su compañero Thierry y tres keniatas. A falta de 500 metros, Ndikumwenayo cedió físicamente, afectado por su reciente paternidad y la falta de entrenamiento, mientras que Kwizera se mostró intratable, dejando atrás a Alamsi Kiptoo y Dennis Kiptoech para cruzar la meta como vencedor.

Con esta victoria, el burundés logra su segundo triunfo en Itálica e iguala las dos victorias de su compañero de club, además de consolidar su dominio en el circuito mundial, donde ha reinado durante los tres últimos años. Ndikumwenayo, pese a su quinta posición, fue el mejor español en meta y dejó buenas sensaciones para su regreso competitivo.

Kwizera, que reside en Castellón desde hace ocho años, espera obtener pronto la nacionalidad española, lo que supondría un refuerzo de lujo para la selección de atletismo de cara al Campeonato de Europa y otras grandes citas de 2026.