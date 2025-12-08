El Facsa Playas de Castellón reina en el Campeonato de España sub-16

El Club Atletismo Facsa Playas de Castellón firmó este pasado fin de semana una destacada actuación en el Campeonato de España sub-16 en pista cubierta, disputado en el Centro Deportivo Municipal Gallur (Madrid). Los atletas del club que preside Toni Escrig lograron el título nacional femenino y un meritorio subcampeonato masculino en una competición marcada por el altísimo nivel deportivo.

El conjunto femenino se proclamó campeón de España con 67 puntos, superando al CA Albacete (60 puntos) y al Sprint Madrid (57,5 puntos). Con este triunfo, el Facsa Playas de Castellón completó un histórico doblete, tras haberse adjudicado también el título en la edición al aire libre.

El rendimiento del equipo fue sobresaliente: 7 de las 12 pruebas finalizaron con atletas del Playas de Castellón en el podio, incluyendo tres victorias, tres segundos puestos y un tercer lugar.

El Facsa Playas de Castellón sub-16 femenino. / C. A. Playas de Castellón

Los logros femeninos

Las campeonas individuales fueron en féminas del Playas fueron: Nuria Gual, oro en triple salto con 12,21 m, nueva plusmarca del campeonato; Naia Trenco, vencedora en salto de longitud con 5,35 m.; y Alexia Valentina Pérez, campeona en pértiga con 3,55 m y mejora personal.

A su vez, el club sumó también tres subcampeonatos: Sara Felip, plata en salto de altura (1,68 m); Anhara Ortega, plata en lanzamiento de peso (11,42 m); y Rocío Sabater, bronce en 600 metros.

El resto de integrantes del equipo contribuyeron con actuaciones sólidas para completar el triunfo: Alina Butrika (60 m vallas), Ainara Córdova (60 m), Marta Carrión (300 m), Paula Mallol (3.000 m), María Arlandes (1.000 m) y el relevo 4x400 m formado por Nuria Gual, Carol Ahicart, Raquel Gascó y Marta Carrión.

Plata masculina

En categoría masculina, el Facsa Playas de Castellón se quedó a un paso del título, finalizando subcampeón con 62 puntos, tan solo por detrás del CA Del Sur (66,5 puntos). El tercer puesto fue para el Cueva de Nerja andaluz.

El Facsa Playas de Castellón sub-16 masculino. / C. A. Playas de Castellón

El equipo castellonense se vio condicionado por un incidente administrativo en la prueba de pértiga, que impidió presentar a tiempo un cambio y, por tanto, dejó al conjunto sin puntuar en esta disciplina determinante.

Los éxitos de los chicos

El triunfo individual en categoría masculina llegó de la mano de Joaquín Bordineau, con su triunfo en 3.000 metros. A su vezl, los segundos puestos fueron para Vicent Ferreres, plata en longitud (6,55 m) y Pau Muñoz, plata en salto de altura (1,74 m, MMP).

Mientras que completaron los resultados con medalla de bronce: Iker Albalate, 60 metros (7,38, MMP); Samuel Carratalá, triple salto (13,70, MMP); Francisco Arasteny, 1.000 metros (2:39.60).

También sumaron puntos decisivos: Kevin Bogoslavets (4º en 300 m), Gaél Sánchez (7º en 300 m), Alejandro Ventura(5º en 600 m) y el relevo 4x400 m, que concluyó en 4ª posición con 3:39.63.

Balance final

Los equipos Sub16 del Facsa Playas de Castellón cierran el campeonato con un título nacional, un subcampeonato y múltiples marcas personales, consolidándose como uno de los referentes de la cantera española y demostrando la fortaleza de su proyecto formativo.