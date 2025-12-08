El periodo de preinscripciones para la edición de Penyagolosa Trails 2026 ha concluido este lunes con una espectacular cifra de 4.773 corredores que aspiran a tomar parte de la MiM o la CSP que tendrán lugar el 18 de abril del próximo año. Runners procedentes de 48 provincias y 40 nacionalidades, lo que vuelve a confirmar la dimensión internacional de la prueba castellonense.

La gran demanda se refleja en la rapidez con la que se alcanzaron las primeras 1.000 preinscripciones, cifra que se registró en menos de 10 horas. Un hito que demuestra la expectación que genera entre los corredores nacionales e internacionales.

La Penyagolosa Trails tiene 4.773 aspirantes para la edición del 2026. / Penyagolosa Trails

Más solicitudes para la MiM

La MiM de 60K, mal llamada la prueba corta, vuelve a ser la carrera con mayor número de solicitudes. En total, 4.081 preinscripciones para la prueba reina, mientras que 692 han pedido poder participar en la CSP, de 106K.

Entre todos estos corredores se sortearán 1.500 dorsales para la MiM. En el caso de la CSP, el número de preinscripciones no supera en más del 20 % las plazas disponibles; por tanto, no será necesario realizar sorteo, para el total de los 2.100 inscritos que habrá entre las dos pruebas.

La Penyagolosa Trails tiene 4.773 aspirantes para la edición del 2026. / Penyagolosa Trails

Satisfacción

«Cada año, gracias a todos los corredores que se preinscriben, conseguimos cifras extraordinarias que nos recuerdan lo especial que es Penyagolosa Trails. Es un orgullo ver cómo la pasión por esta carrera une a participantes de todo el mundo y nos impulsa a seguir mejorando cada edición», explicó este lunes Tico Cervera, director de la Penyagolosa Trails.

Al respecto, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quiso destacar que «un año más, el número de corredores que quiere ser parte protagonista de la Penyagolosa Trails demuestra que es una cita deportiva única y más que consolidada en el calendario de pruebas para los amantes del trail running».

La Penyagolosa Trails tiene 4.773 aspirantes para la edición del 2026 / Penyagolosa Trails

El sorteo y el plazo para inscribirse

Este viernes, 12 de diciembre, el salón de recepciones de la Diputación de Castellón acogerá el sorteo de dorsales a partir de las 19.00 horas, un momento esperado por toda la comunidad del trail. Cabe recordar que los agraciados en dicho sorteo tendrá como fecha límite para formalizar su inscripción hasta el 23 de diciembre.