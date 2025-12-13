La Cursa Tombatossals Kike Monforte, lista para hacerse ‘mayor’

La Cursa Tombatossals Kike Monforte afronta mañana a las 09:00 horas su 18ª edición con más de un millar de corredores listos para vivir la gran clásica del trail en Castellón.

Desde primera hora, el complejo deportivo de Penyeta Roja será el epicentro de una prueba que une tradición, montaña y homenaje al recordado Kike Monforte. A las 9.00 horas arrancará la exigente Cursa de Muntanya, con 21 kilómetros y 840 metros de desnivel positivo; y 30 minutos después, la Mini Tomba de 11 kilómetros, llegando a 460 metros sobre el nivel del mar.

El perfil de la cursa Tombatossals / Mediterráneo

Hay que destacar que las inscripciones han vuelto a rozar el límite permitido. Así, se espera un ambiente espectacular en una prueba que cierra el calendario anual por todo lo alto. Los participantes recogerán los dorsales desde las 7.45 horas, en la zona de salida. ¡Todo listo para la carrera!