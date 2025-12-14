Manuel Mota y Sandra Vilanova reinan en la XVIII Tombatossals Kike Monforte

El Club Atletisme Running Castelló volvió a sobresalir con una nueva edición de la Territoti Tombatossals Trails de Castelló, las dos carreras de montaña del término municipal de la capital de la Plana que se celebran anualmente para cerrar el año deportivo. En esta ocasión, se trató de la XVIII Cursa de Muntanya Tombatossals Kike Monforte, de 21K y desnivel positivo de 840 metros, y de la VIII MiniTomba, 11K y un desnivel de 460 metros, dos citas en memoria del que fuera cofundador del club y alma mater de la prueba, Enrique Monforte Mestre.

En una jornada marcada por la lluvia y las bajas temperaturas, cerca de 500 runners tomaron la salida entre las dos pruebas , con un importante número de ausencias por culpa de las previsiones meteorológicas. Ello no deslució las dos trepidantes pruebas de sendas carreras, consideradas rompepiernas dentro del mundo del trail running.

Manuel Mota, ganador de la Tombatossals / Kmy Ros

La XVIII Tombatossals

En la prueba reina, la 18ª edición de la Tombatossals se la llevó Manuel Mota, del CA Noulas, invirtiendo 1:50.47 horas. Justo un minuto más tarde llegó el segundo clasificado, el valenciano Aitor Gil, del CAE Lliria (1:51.47 h) y en tercer lugar entró el benicense Saúl Royo, del Benicàssim Sky Runners, con un registro de 1:52.36 horas.

En categoría femenina, la 52ª en entrar en meta y primera de las féminas fue la barcelonesa, exfutbolista profesional y excapitana de la selección española absoluta, afincada en la provincia de Castellón desde hace varios años Sandra Vilanova (corredora independiente), que invirtió 2:22.34 horas. Completaron el podio femenino Salvia Santos, del Bit2me, con 2:26.16 horas, y tercera la provincial Silvia Escrig, del L’Alcora Trail, que entró en meta con 2:31.55 horas.

Sandra Vilanova, primera fémina en llegar a la meta / Kmy Ros

La MiniTomba

En cuanto a la prueba corta, la MiniTomba de 11K, el vencedor absoluto fue el castellonense Juanri Catalá, exjugador de élite de hockey en línea en el HC Castellón y árbitro, del Run Addiction. El vencedor empleó un tiempo de 59:14 minutos. Muy cerca de él, con 59:59 minutos, entró en meta Raúl Bordas (Irier Trail Team), los dos únicos runners en bajar de la hora. Completó el podio Javier López, del Run Addiction, con 1:00.35 h.

En féminas, la primera en entrar en meta, la 33ª de la general, fue María de la Torre, del CTR Benlloch, con 1:15.52 horas. La segunda fue Maite Mínguez, del CM Puzol, con 1:20.47 horas y completó el podio femenino Carla Granell, del Triatló Tritrail (1:21.38 h).

La edil de Deportes de Castelló, Maica Hurtado, y el gerente del Patronat d’Esports, César Lapica, fueron los maestros de ceremonias en la entrega de premios.