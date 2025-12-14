El Playas de Castellón, protagonista en el Europeo de Cross

El Europeo de Cross vuelve a Portugal y lo hace muy cerca de casa conocida. Lagoa, en el Algarve, acoge una nueva edición del campeonato continental, que desde las 10.00 horas hasta más allá de las 14.00 horas se estará disputando sobre un circuito inaugurado el pasado 31 de octubre con el campeonato provincial de cross. Además, el 23 de noviembre se disputó el campeonato nacional de Portugal de campo a través.

Allí, entre los grandes nombres del fondo europeo, Castellón tendrá una representación de lujo gracias al Playas, con cinco atletas que encarnan el presente y el futuro del club y del atletismo español.

Thierry, la gran esperanza

El foco, inevitablemente, apunta a Thierry Ndikumernayo, uno de los grandes candidatos al podio individual masculino y, para muchos, el principal aspirante a discutirle el oro al francés Jimmy Gressier, junto con el el suizo Dominic Lobalu y la gran esperanza local, el campeón portugués José Carlos Pinto. El atleta del Playas llega a Lagoa tras consolidarse como uno de los corredores más fiables del continente en campo a través, con una regularidad que le ha permitido instalarse en la élite absoluta. Ya sabe lo que es subirse al podio europeo y este curso afronta el reto con la madurez competitiva que exige una cita de este nivel.

Thierry Ndikumwenayo. / Mediterráneo

Junto a él estará el castellonense Ciro Martín,que nunca ha vestido los colores nacionales y al que desde la Real Federación Española de Atletismo le han otorgado su tradicional título de ‘novato total’.

Además, en la categoría sub-20 aparece el nombre del vallisoletano Mario Palencia, atleta también del conjunto de la Plana.

Debutante y medallista

En categoría femenina, Mireya Arnedillo llega a Lagoa como una de las atletas jóvenes a seguir. La aragonesa participará en la categoría sub-23 en la que será su última prueba antes de dar el paso a la categoría absoluta el póximo mes de enero. Este será su tercer Europeo de Cross y buscará un final similar a las dos ediciones anteriores, donde se colgó una medalla de plata sub-20 en Dublin y una de bronce sub-23 hace dos años en Bruselas.

Completa la nómina castellonense Mara Rolli, debutante en el Europeo de Campo a Través y una de las más jóvenes de la expedición española con solamente 18 años a sus espaldas.

Mientras nombres como Gressier o Battocletti acaparan los focos mediáticos, Castellón vuelve a colarse en el centro del escenario europeo gracias al trabajo realizado por el Playas de Castellón y al rendimiento de sus atletas.