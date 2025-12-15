La Marató bp Castelló y el 10k FACSA consolidan su crecimiento y batirán el récord de participación el 22 de febrero

La XVI Marató bp Castelló y la XIII 10k FACSA, que se celebrarán el próximo 22 de febrero, continúan afianzando su crecimiento y su prestigio internacional. Así ha quedado reflejado en la presentación oficial celebrada este martes en una abarrotada sala de prensa en el Ayuntamiento, una imagen que simboliza la dimensión que han adquirido ambas pruebas dentro y fuera de la ciudad.

El acto contó con la presencia de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, el diputado provincial Sergio Toledo, el director de la prueba, Juanma Medina, así como Iracema Cambronero, presidenta del Club d´Atletisme Running Castelló, y Omar Sales, vicepresidente, entre otros colaboradores y demás medios de comunicación. Todos coincidieron en subrayar que las dos carreras ya no son solo eventos deportivos, sino un proyecto de ciudad.

Maica Hurtado destacó que la Marató bp Castelló y el 10k FACSA son "un ejemplo del trabajo en equipo" que ha convertido a Castellón en capital del deporte , subrayando el papel de voluntarios y personal en un evento que ha crecido hasta convertirse en un referente internacional. La concejala resaltó además "el alto nivel de los atletas, que sitúa a la prueba entre las mejores del mundo, y el orgullo que supone para la ciudad afrontar una edición con cifras récord de participación".

En la misma líena, Iracema Cambronero señaló que se trata de un día especial que refleja la importancia de ambas pruebas, subrayando que la 16ª Marató y la 13ª edición del 10k no son solo carreras, sino un proyecto de ciudad sustentado en el trabajo desinteresado de un amplio equipo humano y de los voluntarios. La presidenta del Club d’Atletisme Running Castelló también valoró el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, el Patronat d’Esports y la Diputación de Castelló, que acompañan a la organización y hacen posible que la Marató bp Castelló y el 10k FACSA Castelló sigan creciendo como un símbolo de ilusión, esfuerzo y unidad para toda la ciudad.

Cambronero agradeció asimismo la implicación de los patrocinadores y colaboradores: BP, FACSA, Ayuntamiento de Castellón, Diputación de Castelló, GVA, Salera, Caixabank, Joma, Clínica Baviera, Transportes Monfort, Nutrinovex, Coca-Cola, Andacar 2000, GO2 by GLOBAL OMNIUM, Aeroport Castellón, Cárnicas Serrano, CEU, Ecoeleva, Ecoembes, El Corte Inglés, El Periódico Mediterráneo, Estrella Damm, García Ballester, Grupo Orenes, Natura Masajes, Som Festival, Telepizza y Transvía.

Juanma Medina, Maica Hurtado y Iracema Cambronero. / ERIK PRADAS

Juanma Medina apunta a cifra de récord

En el apartado de participación, el director de la prueba Juanma Medina detalló que tras el crecimiento del 32 % registrado en la pasada edición, este año ya se ha aumentado en un 12 y el 13 %, cifras que podrían aumentar. Por otro lado, no desveló los nombres de los mejores atletas, ya que tienen que realizar antes otras pruebas y puede haber variaciones.

Ambas mantienen las dos etiquetas Road Race que concede World Athletics, garantía de que cumplen con los estándares de seguridad y decalidad más exigentes.

Ese crecimiento también se refleja en los rankings internacionales. La Marató b Castelló ocupa actualmente el puesto 62 a nivel mundial, mientras que el 10k destaca como la quinta mejor prueba del mundo por valoración global y la segunda por resultados deportivos, un reconocimiento que ha atraído el interés de atletas de primer nivel internacional.

La novedad en esta edición

Medina cerró las intervenciones exponiendo una novedad de la nueva edición, "hemos incorporado a GO2 by Global Omnium como Green Sponsor. Ellos nos van a ayudar a calcular la huella de carbono del evento y llevar a cabo la consultoría para obtener el Sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español. Es un hito importante para la Maratón bp de Castelló, ya que, llevamos años tomando medidas y ahora queremos medirlas bien, entender su impacto real y seguir mejorando".

En cuanto a los recorridos, se mantendrán las salidas desde la la avenida Vila-real y la llegada a la meta en el Parque Ribalta, a la espera de posibles ajustes condicionados por las obras, especialmente en el trazado del 10K, donde la organización estudia pequeñas mejoras.