Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo lluvia CastellónRécord de precipitacionesLeire Díez CastellónRobo hotel BenicàssimPablo HernándezPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

El Facsa Playas baja el telón de la temporada con el IV Trofeu Nadal en Gaetà Huguet: conoce fecha y horarios

El club de la capital de la Plana cerrará la temporada atlética 2025 organizando este encuentro con más de 250 atletas

Andrea Sales, del Playas de Castellón, buscará el récord nacional sub-20 de martillo.

Andrea Sales, del Playas de Castellón, buscará el récord nacional sub-20 de martillo. / C. A. Playas de Castellón

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Atletismo de élite en Gaetà Huguet para cerrar el 2025. Un año más, el IV Trofeu Nadal servirá como colofón a una intensa temporada para el club organizador, el Facsa Playas de Castellón, combinando competición, reconocimiento al rendimiento y un ambiente festivo propio de estas fechas.

La cuarta edición de este meeting, que se celebrará este sábado 20 de diciembre (de 10 a 13.15 horas), reunirá a 250 atletas e incluirá un total de 28 pruebas destinadas a las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta.

David Monfort, del Facsa Playas de Castellón, intentará el récord de España sub-20 de 3km marcha.

David Monfort, del Facsa Playas de Castellón, intentará el récord de España sub-20 de 3km marcha. / C. A. Playas de Castellón

La clasificación general se establecerá mediante la tabla húngara, que asigna una puntuación en función de la marca conseguida en cada prueba. A esta puntuación se le aplicará un coeficiente corrector según la categoría del atleta, un sistema que garantiza la máxima igualdad competitiva y permite que cualquier participante, independientemente de su edad, pueda aspirar al triunfo final si logra un gran rendimiento.

Este formato, ya característico del Trofeu Nadal, convierte cada prueba en un aliciente añadido y mantiene la emoción hasta el final.

Un cartel de lujo

El cartel deportivo presenta numerosos alicientes, con varios atletas dispuestos a atacar récords autonómicos e incluso nacionales. Destacan nombres como David Monfort, que intentará el récord de España sub-20, y Claudia Ventura en los 3.000 metros marcha.

En los lanzamientos, Yasmani Fernández y Andrea Sales, esta última con el objetivo del récord nacional sub20 de martillo, junto a Naomey Enzenwa, que buscará el récord nacional sub23 de disco, aportarán gran nivel competitivo.

Noticias relacionadas y más

En los concursos de salto sobresalen Naiara Pérez en pértiga y Laura Alegre en altura, mientras que en el fondo destacan Martí Torregrosa y Nadia Soto en los 3.000 lisos. Y la velocidad también tendrá protagonismo con José Miguel Pons en 400 metros lisos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents