El Facsa Playas baja el telón de la temporada con el IV Trofeu Nadal en Gaetà Huguet: conoce fecha y horarios

Atletismo de élite en Gaetà Huguet para cerrar el 2025. Un año más, el IV Trofeu Nadal servirá como colofón a una intensa temporada para el club organizador, el Facsa Playas de Castellón, combinando competición, reconocimiento al rendimiento y un ambiente festivo propio de estas fechas.

La cuarta edición de este meeting, que se celebrará este sábado 20 de diciembre (de 10 a 13.15 horas), reunirá a 250 atletas e incluirá un total de 28 pruebas destinadas a las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta.

David Monfort, del Facsa Playas de Castellón, intentará el récord de España sub-20 de 3km marcha. / C. A. Playas de Castellón

La clasificación general se establecerá mediante la tabla húngara, que asigna una puntuación en función de la marca conseguida en cada prueba. A esta puntuación se le aplicará un coeficiente corrector según la categoría del atleta, un sistema que garantiza la máxima igualdad competitiva y permite que cualquier participante, independientemente de su edad, pueda aspirar al triunfo final si logra un gran rendimiento.

Este formato, ya característico del Trofeu Nadal, convierte cada prueba en un aliciente añadido y mantiene la emoción hasta el final.

Un cartel de lujo

El cartel deportivo presenta numerosos alicientes, con varios atletas dispuestos a atacar récords autonómicos e incluso nacionales. Destacan nombres como David Monfort, que intentará el récord de España sub-20, y Claudia Ventura en los 3.000 metros marcha.

En los lanzamientos, Yasmani Fernández y Andrea Sales, esta última con el objetivo del récord nacional sub20 de martillo, junto a Naomey Enzenwa, que buscará el récord nacional sub23 de disco, aportarán gran nivel competitivo.

En los concursos de salto sobresalen Naiara Pérez en pértiga y Laura Alegre en altura, mientras que en el fondo destacan Martí Torregrosa y Nadia Soto en los 3.000 lisos. Y la velocidad también tendrá protagonismo con José Miguel Pons en 400 metros lisos.