La 4ª Carrera de Empresas Cámara de Comercio de Castellón da el pistoletazo de salida: ¡Estas son sus novedades!
La prueba se celebrará el 26 de abril de 2026 y ya ha abierto el plazo de inscripciones... pero ofrece muchas más cosas que no te puedes perder
La Cámara de Comercio de Castellón ha acogido este miércoles la presentación oficial de la 4ª Carrera de las Empresas Cámara de Comercio de Castellón, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y empresarial de la provincia, que se celebrará el próximo 26 de abril de 2026 y que vuelve a situar a las empresas en el centro de la promoción de la salud, el deporte y la sostenibilidad.
El acto estuvo encabezado por Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio, junto a Andrés Vera y Saúl Viciano, representantes de la empresa de marketing y eventos deportivos Saul Brand, organizadora de la carrera.
Durante la presentación se dieron a conocer las principales novedades de la cuarta edición, así como las líneas estratégicas que consolidan el crecimiento del evento.
Muchas novedades
Entre las iniciativas destacadas figura el lanzamiento del reto virtual Winter Games, que se desarrollará junto al sponsor tecnológico Activy, y que permitirá a las empresas participantes fomentar la actividad física de sus equipos durante los meses previos a la carrera. Asimismo, se anunció un concurso de diseño de camisetas dirigido a las empresas inscritas, con el objetivo de reforzar la identidad corporativa y la implicación de los trabajadores.
La organización confirmó que se mantendrá el programa de entrenamientos, charlas y actividades vinculadas a la salud y la sostenibilidad, una de las señas de identidad del evento desde sus inicios.
Sello de evento sostenible
En este sentido, la Carrera de las Empresas ha renovado por tercer año consecutivo el sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español, reconocimiento que avala las buenas prácticas medioambientales y de gestión responsable del evento.
La renovación del distintivo fue anunciada de forma virtual por Manuel Parga, director de marketing del Comité Olímpico Español,
El acto contó con la asistencia del diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, y de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, así como con representantes de sponsors y entidades colaboradoras que apoyan esta iniciativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- El robo a un hotel de Benicàssim que lideró un extrabajador: se llevaron 15.000 euros
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad