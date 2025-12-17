La 4ª Carrera de Empresas Cámara de Comercio de Castellón da el pistoletazo de salida: ¡Estas son sus novedades!

La Cámara de Comercio de Castellón ha acogido este miércoles la presentación oficial de la 4ª Carrera de las Empresas Cámara de Comercio de Castellón, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y empresarial de la provincia, que se celebrará el próximo 26 de abril de 2026 y que vuelve a situar a las empresas en el centro de la promoción de la salud, el deporte y la sostenibilidad.

El acto estuvo encabezado por Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio, junto a Andrés Vera y Saúl Viciano, representantes de la empresa de marketing y eventos deportivos Saul Brand, organizadora de la carrera.

Durante la presentación se dieron a conocer las principales novedades de la cuarta edición, así como las líneas estratégicas que consolidan el crecimiento del evento.

Muchas novedades

Entre las iniciativas destacadas figura el lanzamiento del reto virtual Winter Games, que se desarrollará junto al sponsor tecnológico Activy, y que permitirá a las empresas participantes fomentar la actividad física de sus equipos durante los meses previos a la carrera. Asimismo, se anunció un concurso de diseño de camisetas dirigido a las empresas inscritas, con el objetivo de reforzar la identidad corporativa y la implicación de los trabajadores.

La organización confirmó que se mantendrá el programa de entrenamientos, charlas y actividades vinculadas a la salud y la sostenibilidad, una de las señas de identidad del evento desde sus inicios.

Sello de evento sostenible

En este sentido, la Carrera de las Empresas ha renovado por tercer año consecutivo el sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español, reconocimiento que avala las buenas prácticas medioambientales y de gestión responsable del evento.

La renovación del distintivo fue anunciada de forma virtual por Manuel Parga, director de marketing del Comité Olímpico Español,

El acto contó con la asistencia del diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, y de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, así como con representantes de sponsors y entidades colaboradoras que apoyan esta iniciativa.