La campeona del mundo de trail running Núria Picas cautiva en l’Alcora.

Los Salones Sociales de la Caixa Rural se llenaron para estar presente en la visita a l’Alcora de la campeona del mundo de ultratail Núria Picas, organizado por el Centre Excursionista l’Alcora junto a la Caixa Rural y el ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

Nacida en Manresa y de 49 años, cautivó al público con sus intensas y admirables experiencias, siendo la única atleta que ha ganado las pruebas más relevantes del mundo en los cinco continentes.

El acto contó con la presencia de la concejala de deportes del ayuntamiento de l’Alcora, Amparo Segura, y otros ediles.

Visita a l’Alcora de la campeona del mundo de ultratail Núria Picas. / R. D. A.

Gran trayectoria

En el mismo, Núria Picas analizó su amplia trayectoria. Ganadora entre otras del Ultra Trail del Montblanc, la catalana logró en 2011 ganar y batir el récord femenino de la ultra Cavalls de Vent.

«A partir de aquí empezó una bonita carrera deportiva en la que he tenido el privilegio de lograr éxitos en pruebas icónicas por todo el mundo», dijo con humildad.

Campeona del mundo de ultratrail y doble campeona del l’Ultra Trail World Tour, Picas ostenta victorias y podios en los cinco continentes: Salomon Ultra Pirineu, Zegama-Aizcorri, Transgrancanaria, Transvulcania, Buff Epic Trail, Festival des Templiers, Salomon Four Trails, La Diagonale des Fous, Vibram Hong Kong, Ultra Trail Mount Fuji, Australia 100K, Tarawera Ultra y el Ultra Trail del Montblanc, el sueño ce cualquier runner de montaña.