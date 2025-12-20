El Trofeu Nadal despide el 2025 del Facsa Playas de Castellón

Hasta aquí el 2025. El Facsa Playas de Castellón cerró ayer su temporada atlética con la celebración del IV Trofeu Nadal en las instalaciones deportivas de Gaetà Huguet. Una competición que reunió a más de 250 atletas y en la que los espectadores pudieron presenciar las 28 pruebas disputadas entre las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta, en una matinal marcada por el alto nivel competitivo y las grandes marcas.

La competición mantuvo su formato característico. Para elegir a los ganadores se utilizó el método de la tabla húngara, en el que la clasificación general se establece mediante la asignación de una puntuación diferente en función de la marca conseguida en cada prueba. Además, este sistema aplica un coeficiente corrector según la categoría en la que participe cada atleta, con el objetivo de igualar al máximo la competición.

La cuarta edición de esta cita comenzó a las 10.00 horas de la mañana con el lanzamiento de jabalina masculino y femenino y el salto de longitud masculino. No obstante, hubo que esperar hasta las 11.30 horas para ver a una de las dos atletas que se llevarían el trofeo al final de la mañana. Fue en la modalidad de lanzamiento de martillo femenino cuando Andrea Sales Vallés logró la mejor marca de la prueba al sexto intento, con un registro de 65,18 metros. La atleta sub-20 alcanzó una puntuación de 1.015 puntos, cifra que ninguna fémina pudo superar, quedándose además muy cerca del récord de España de su categoría.

David Monfort, del Facsa Playas de Castellón, ha conseguido el récord de España sub-20 de 3km marcha. / C. A. Playas de Castellón

Récord sub-20 nacional

El gran momento de la jornada, sin embargo, llegó a las 13.15 horas con la disputa de los 3.000 metros marcha en pista. Allí, Daniel Monfort Moreno volvió a demostrar su dominio en el Trofeu Nadal , que ha ganado en sus cuatro ediciones, al firmar una actuación memorable. El atleta del Facsa Playas rebajó su mejor marca personal y detuvo el cronómetro en un espectacular 11:18.60, un registro que le permitió establecer un nuevo récord de España sub-20 y convertirse, una vez más, en la gran referencia competitiva del evento.

Más allá de los triunfos absolutos, la jornada dejó otras actuaciones destacadas, como el récord de España máster +60 en los 3.000 metros marcha logrado por Miguel Ángel Carvajal, además de grandes marcas en lanzamientos, saltos y carreras. En total, se registraron 23 mejores marcas personales en una matinal que confirmó el excelente estado de forma de los atletas del club.

Con esta competición, el Facsa Playas de Castellón pone el broche final a un intenso curso en el que el combinado castellonense ha vuelto a ser referencia nacional.