La otra carrera de Thierry Ndikumwenayo, atleta del Playas, traer a su familia a España: "Apenas he podido abrazar a mi hija recién nacida"

En el mundo del deporte de élite no es oro todo lo que parece, y más si cabe si se trata de otra modalidad diferente al fútbol. La provincia de Castellón puede presumir de tener a un atleta en el Facsa Playas de Castellón que recientemente se proclamó campeón de Europa de cros individual y por selecciones liderando a España, ya que vive en suelo nacional hace ya una década, es desde hace años español a todos los efectos y reside desde hace cinco en la provincia de Castellón, los dos primeros en Sant Joan de Moró y desde hace tres años se ha mudado y empadronado en Vila-real. Se trata de Thierry Ndikumwenayo, fondista de 28 años de origen burundés.

El playero logró el pasado 14 de diciembre la doble corona europea en Portugal y ahora será el abanderado del equipo nacional español en el Mundial de cros de Estados Unidos que disputará el 10 de enero del 2026 en Florida.

Pero, mientras se prepara dicho campeonato del mundo, al vila-realense le quita el sueño su situación familiar. Thierry se casó en 2023 con la que era su novia, Betha, natural de Burundi, y lo hizo allí, en su país de origen. El atleta del Playas lleva dos años reclamando lo que se llama una reunificación familiar, ya que él hace años que es español y le ley le ampara al estar ejerciendo su profesión en territorio nacional.

Los trámites de dicha reunificación no son de efecto inmediato y se solapó la petición con el nacimiento de su hija, Kaysha. La idea era que la pequeña ya hubiera nacido en España y fuera española a todos los efectos, como lo es Ndikumwenayo, pero el OK no llegó y el fondista de Vila-real se marchó a Burundi a principios de octubre para estar en su nacimiento, que se produjo el día 6 de dicho mes.

La dura situación

«Nació el 6 de octubre y solo pude estar una semana con ella, es muy duro. Apenas he podido abrazar a mi hija recién nacida por tener que volver a España a defender a mi país en el Campeonato de Europa, tenía que volver para entrenar porque es mi trabajo. Pero no entiendo por qué no pueden venirse aquí mi mujer y mi hija», explica.

Thierry confiesa estar «harto de la situación». «Es algo que me desespera. Si soy español, trabajo en España y defiendo a la selección española en las competiciones internacionales, ¿por qué no puedo tener aquí a mi familia?», indica.

En estos momentos, ayudado por el Ayuntamiento de Vila-real y bajo la gestión del edil de Deportes Xus Madrigal, se trabaja para acelerar la reunificación familiar que han vuelto a solicitar, ahora incluyendo a su mujer y su hija. «Y mientas también se ha pedido un visado especial para ellas para que, al menos, puedan estar unas semanas aquí», argumenta.

Todo ello le mina moralmente pero, como él mismo confiesa, «no me queda otra que seguir entrenando y esperando a que se autoricen sus visados».

Sus próximos retos

La próxima semana, el 31 de diciembre, buscará en Barcelona batir el récord de España de 5K, que él mismo tiene con 13.08 minutos, e ir a por el récord de Europa (12.58 minutos). Y tras ello pondrá rumbo al Mundial de cros de EEUU, una competición en la que logró la 9ª posición y en la que en esa edición del 10 de enero del 2026 tendrá como rivales a los atletas de Uganda, Kenya y Etiopía.

Y ya de cara al verano, el gran reto deportivo del año de Thierry será en agosto, en Birmingham, Reino Unido, donde afrontará el Campeonato de Europa de pista en las modalidades de 10.000 metros, de la que fue medalla de bronce en el Europeo de Roma, 9º en el Mundial de Tokyo el pasado año y en la que atesora la segunda mejor marca europea de la historia (26.49 minutos), y la de 5.000 metros, donde ostenta 12.47 minutos y podría bajar el récord de España (12.45), además de pelear por las medallas en ambas pruebas.