Burriana y Onda despiden el año deportivo por todo lo alto con la San Silvestre
Ambas localidades disfrutaron de un evento que forma parte de las tradiciones navideñas
L'Alcora ha aplazado su celebración a mañana por el mal tiempo
Burriana puso el broche final al año deportivo con una San Silvestre que ha confirmado su consolidación tras agotar las 600 inscripciones disponibles. La capital de la Plana Baixa ha vivido una mañana marcada por el ambiente festivo, la participación familiar y el espíritu navideño, con una carrera absoluta de 5 kilómetros y pruebas infantiles no competitivas que llenaron las calles de color. La música en directo, los disfraces y la implicación del comercio local elevaron una cita que forma parte del calendario, como destacó el concejal de Deportes, Fran Capdevila, satisfecho por la masiva respuesta del vecindario y visitantes.
La charanga durante el recorrido y el concierto posterior de Rumbología convirtieron la meta en una auténtica fiesta. Además, la entrega de premios a los mejores disfraces, tanto individuales como grupales, y al colectivo más numeroso reforzó el carácter popular de una San Silvestre que volvió a unir deporte, ocio y comunidad para despedir el año burrianense.
Gran celebración en Onda
En Onda, la San Silvestre también ha sido protagonista con más de 500 corredores repartidos entre la segunda edición de la San Silvestre Trail y la carrera popular. La prueba ofreció un recorrido por enclaves naturales y emblemáticos del municipio, como la Cueva de Santa Bárbara o El Maset, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y los clubes deportivos locales. En el apartado competitivo, Alex Juan y la ondense Raquel Casares se impusieron en las categorías masculina y femenina. El cierre festivo lo pusieron los más pequeños y sus familias con la tradicional San Silvestre de disfraces, una actividad lúdica que llenó las calles de color, creatividad y diversión, fomentando la participación familiar y el espíritu festivo.
Aplazamiento en Alcora
Por último, l’Alcora cerrará mañana lunes su calendario, después de que su San Silvestre fuera aplazada este mismo día debido al mal tiempo.
