Benicàssim abre el 2026 con un éxito rotundo en su San Silvestre

La tradicional carrera navideña tuvo lugar ayer en la población benicense, después de que fuera suspendida el 27 de diciembre por las condiciones meteorológicas, con un éxito rotundo gracias a la participación de cerca de un millar de vecinos y vistantes que se acercaron a la localidad para participar en la San Silvestre de Benicàssim.

Los corredores recorrieron las calles de la ciudad en medio de un ambiente festivo, lleno de disfraces, gorros de Navidad y mucha diversión en una tarde que tuvo dos eventos estelares. A las 18:00 horas, se produjo la salida la carrera infantil con distancias desde los 100 hasta los 1000 metros.

El principal objetivo de dicho evento era que los más pequeños de la casa pudieran disfrutar de un evento deportivo de manera gratuita en la que todos los participantes pudieron recoger una medalla conmemorativa.

El plato fuerte llegó a las 19:30 horas comenzó la carrera de 4 kilómetros para todos los públicos con salida y meta situadas en la avenida Santo Tomás, frente a la iglesia, y que ha disfrutó de un ambiente festivo que llenó de Benicàssim de colorido y música.