¡Thierry Ndikumwenayo vuelve a superarse y logra un impresionante octavo puesto en el Mundial de Cross!

Es un prodigio físico y mental, y este sábado ha vuelto a demostrarlo sobre la exigente tierra de Tallahassee (Florida). Thierry Ndikumwenayo, reciente campeón de Europa de cross en Lagoa, escribió su nombre en el Campeonato del Mundo de Cross, firmando una prestigiosa octava posición con una marca de (29:16) que, para el aficionado neutro, puede parecer discreta, pero que adquiere un valor enorme al competir frente a la élite mundial.

El tigre del Facsa Playas Castellón completó una carrera sobresaliente y mejoró la novena plaza lograda en el Mundial de 2024 en Belgrado, situando de nuevo al club castellonense y al atletismo español en el mapa internacional. Una actuación que confirma que Ndikumwenayo es uno de los mejores fondistas del planeta. De hecho, desde Alejandro Gómez en 1989, ningún español había logrado finalizar entre los ocho primeros del Mundial largo, cuando entonces también existía la prueba corta de cuatro kilómetros.

Una carrera muy inteligente

Como un auténtico estratega, Thierry supo leer la prueba a la perfección. Tras un inicio contenido, moviéndose en torno al top 20, fue ganando posiciones con paciencia y determinación hasta colocarse séptimo, rompiendo el ritmo del grupo. Aunque no pudo defender esa plaza hasta meta, mantuvo un alto nivel competitivo para cerrar una actuación de enorme mérito frente a los mejores especialistas del mundo. Entró en línea de meta cansado pero con una enorme sonrisa. "Contento porque he mejorado, era un circuito durísimo, hemos hecho lo que teníamos que hacer y muy contentos", apuntó. Por su parte, el campeón fue Kipimo por tercer Mundial consecutivo de una forma aplastante.

Otros dos playeros

Por su parte, la valenciana del Facsa Playas Castellón Mara Rolli acaba en el puesto 50 en la categoría sub-20, mientras que el joven playero Alejandro de la Viuda acabó en el puesto 33 en el sub-20 masculino. A destacar también el 14 puesto de la valenciana María Florero en la absoluta femenina.