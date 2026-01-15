La Penyagolosa Trails tiene nuevo patrocinador oficial y nuevo 'naming' corporativo: Kailas Fuga

La Penyagolosa Trails da la bienvenida a Kailas Fuga como nuevo title sponsor del evento, es decir, patrocinador principal, en un acuerdo que marca el inicio de una colaboración estratégica y de largo recorrido. Esta alianza permite a la compañía asiática reforzar su presencia en España y avanzar en su consolidación en Europa, vinculándose a un evento con identidad propia, tradición y reconocido prestigio deportivo como es Penyagolosa Trails.

Por tanto, desde este mismo jueves el nombre oficial de la carrera es Fuga Penyagolosa Trails.

El presidente de la Penyagolosa Trails, Tico Cervera (d), junto a Marta Barrachina. / KMY ROS

Una marca de prestigio en el ultratrail internacional

Fundada en 2003, Kailas es una de las principales firmas de equipamiento técnico de alta calidad para actividades al aire libre. Su línea Fuga se ha consolidado como referencia en calzado y textil técnico para corredores de ultradistancia, diseñando equipamiento que incluye tanto zapatillas como mochilas de hidratación para pruebas extremas.

Kailas FUGA cuenta con presencia internacional y participa en competiciones de gran prestigio, como el Tor des Géants, consolidándose como una marca profesional en el mundo del ultratrail. Además, ya tiene corredores oficiales en España, entre ellos José Ángel Jiménez ‘Canales’, tricampeón de la MiM, lo que refuerza la credibilidad de la marca y su conexión con la élite del trail running español.

Satisfacción en la Penyagolosa Trails por el nuevo patrocinador principal. / Kmy Ros

Un paso más en la proyección internacional

Con este nuevo patrocinio, Fuga Penyagolosa Trails continúa afianzando su proyección internacional. En los últimos años, la carrera ha alcanzado una gran notoriedad en el calendario mundial de trail running, reuniendo a miles de corredores y posicionándose como una de las pruebas más emblemáticas del panorama nacional.

Satisfacción en Penyagolosa Trails

“Estamos muy satisfechos de sumar a Kailas Fuga como title sponsor de Penyagolosa Trails”, explica Tico Cervera, director de la carrera. “Compartimos la visión de promover un trail running exigente, sostenible y respetuoso con la naturaleza. Este acuerdo nos permitirá seguir creciendo y atraer a una comunidad cada vez más internacional.”

“Nos sentimos muy ilusionados de asociarnos con Penyagolosa Trails, un evento que combina historia, desafío y aventura. Hemos decidido patrocinar esta carrera porque confiamos plenamente en la experiencia y profesionalidad de los organizadores, que llevan más de veinticinco años celebrándola. Estamos seguros de que esta colaboración será una oportunidad excelente para crecer y desarrollarnos juntos.”, comenta Jacky Yao, director de Fuga International Event Partnerships

Sin perder sus raíces, Fuga Penyagolosa Trailssigue evolucionando como un evento de referencia mundial, combinando territorio, tradición y excelencia técnica mediante alianzas sólidas que miran hacia el futuro.