La 41ª Media Maratón de Castellón bate su récord: 3.410 inscritos

La 41ª edición de la Media Maratón de Castellón ha batido todos sus récords de inscripción en la prueba que recorrerá las calles de la capital este próximo 25 de enero, con un total de 3.410 participantes, de los cuales el 76,6% son hombres y 23,4% mujeres. Los excelentes registros obtenidos a lo largo de los últimos meses ya hacían presagiar que la prueba castellonense, organizada por Unión Atlética Castellonense (UAC) y Saúl Brand en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón, superaría las marcas anteriores ya que el año pasado los participantes fueron 2.277.

La edición de este año, además, contará con una destacada participación internacional, con 296 atletas procedentes de más de 47 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Italia, reforzando así el carácter internacional y el prestigio del evento. Además, habrá 34 deportistas inclusivos que se han inscrito.

La 41ª edición de la Media Maratón de Castellón ha batido todos sus récords de inscripción en la prueba. / Media Maratón de Castellón

Satisfacción

Para la concejala de Deportes de Castellón, Maica Hurtado, «el récord de participación refleja el interés que despierta la Media Maratón de Castellón entre corredoras y corredores de distintos perfiles y procedencias, así como la consolidación de la prueba dentro del calendario deportivo, convirtiéndola en una cita destacada tanto para la ciudad como para quienes la visitan con motivo del evento».

Asimismo, la responsable de Deportes señaló que en los próximos días «Castellón se convertirá en centro de atención nacional, no solo por la Media Maratón, sino también por otros eventos destacados como la Supercopa de España Femenina en Castalia o la Vuelta a la Cerámica. Todo ello demuestra que Castellón es, sin duda, la capital del deporte».

Entre las entidades colaboradoras se encuentran el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, el Aeropuerto de Castellón y Quadis Marzá, entre otros.

Salida y recorrido

La prueba mantendrá el recorrido habitual, con salida y llegada desde el andén del Parque Ribalta, y dará comienzo a las 10.00 horas. Los participantes completarán dos vueltas al circuito hasta alcanzar los 21.095 metros del trazado oficial. A lo largo del recorrido se habilitarán cuatro avituallamientos y cuatro zonas médicas, garantizando la seguridad y el bienestar de los corredores.

Además, la Media Maratón contará con un completo programa de actividades paralelas durante todo el sábado previo a la prueba y el domingo por la mañana. La Fan Run Zone ofrecerá espacios de animación, tiendas especializadas y zona solidaria con la participación del Teléfono de la Esperanza y la Asociación Antian.

A ello se sumará la entrega de dorsales en El Corte Inglés el día previo a la carrera y distintos puntos de animación distribuidos a lo largo del recorrido, pensados tanto para las personas corredoras como para el público asistente.