La crónica | Álex García y Júlia Font conquistan la Media Maratón más multitudinaria de Castelló

Unas calles repletas de público acogieron este domingo a los 3.410 corredores que participaron en la 41ª edición de la Media Maratón de Castellón, una prueba que contó con un récord de participación y que tuvo como vencedores en categoría absoluta a Álex García con un tiempo de 1h 04m:40 s y a Júlia Font en la categoría femenina, quien detuvo el crono en meta en 1h:15m 32s. con Giulia Vettor a seis segundos (01:15:38) y la tercera Diana Martin Gimenez (01:18:33), muy alejada.

Kmy Ros

En masculino, cerraron el podio Carlos Henrique De Souza (01:07:39 y Fran De La Insua Suñer 01:07:41.

La salida de la prueba tuvo lugar a las 10:00 horas desde el andén del Parque Ribalta, desde donde los corredores realizaron dos vueltas al circuito urbano para completar los 21.097 metros de la distancia oficial de la media maratón.

Una corredora llegando a meta. / KMY ROS

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, participó en la entrega de trofeos, acompañada por la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como otras autoridades como la delegada del Consell, Susana Fabregat. Para Carrasco "una vez más Castellón se ha volcado con la Media Maratón de los récords y las calles han registrado una magnífica presencia de público. La apuesta constante de este equipo de gobierno por el binomio turismo deporte en cada evento da sus frutos. Durante esta semana nuestra ciudad ha sido el centro del deporte nacional, con la celebración de la Supercopa femenina, la Vuelta Ciclista de la Cerámica y esta prueba, que cada vez cuenta con más participantes internacionales, situando el nombre de Castellón tanto a nivel nacional como internacional".

La prueba estuvo organizada por la Unión Atlética Castellonense (UAC) y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, el Aeropuerto de Castellón y Quadis Marzá, entre otras entidades.

Alrededor de la media maratón

El recorrido de la 41ª edición ha contado con seis puntos de animación a lo largo del trazado, con batucadas, charangas, dolçainers, DJs y emisión de radio en directo, que animaron tanto al público presente como a los corredores. Durante la prueba, los participantes dispusieron de cuatro puntos de avituallamiento y cuatro puntos de asistencia médica.

Además, durante la jornda del sábado, el público pudo disfrutar de la Fan Zone instalada en las inmediaciones de El Corte Inglés y en el andén del Parque Ribalta, donde hubo food trucks, photocall y stands de los patrocinadores de la prueba.