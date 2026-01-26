La Lliga Castelló Nord desvela su secreto mejor guardado para este 2026

La Lliga Castelló Nord desveló uno de sus secretos mejor guardados y que todo el mundo del running castellonense estaba esperando, su calendario para la temporada 2026, consolidando un circuito que va más allá de la competición y que se ha convertido en un proyecto deportivo, social y territorial de referencia en el norte provincial.

Tras un 2025 marcado por la implicación de los municipios, así como del impulso de la Diputación de Castellón, el circuito afronta una nueva edición con ocho pruebas que recorrerán algunos de los entornos más emblemáticos del interior provincial, combinando historia, paisaje y cultura popular.

La Lliga Castelló Nord de Curses per Muntanya dio a conocer su calendario 2026. / Lliga Castelló Nord

El propósito

"El espíritu de la Lliga Castelló Nord no está solo en los tiempos o las clasificaciones, sino en las personas que hacen posible cada carrera: voluntarios, organizadores, corredores populares y municipios que abren sus calles y montañas a la comunidad del trail", destacan desde la organización.

La edición 2026 volverá a unir a corredores, clubs, familias y vecinos en un calendario que pone en valor el papel del deporte como herramienta de cohesión local y dinamización rural. Se espera más de 5.500 participantes en el global, más de 2.000 de ellos diferentes, entre las ocho carreras y un número de finishers (acabar todas las pruebas) superior a los 218 del pasado año, la cifra más alta hasta la fecha.

La Lliga Castelló Nord de Curses per Muntanya dio a conocer su calendario 2026. / Lliga Castelló Nord

La edición 2026

La temporada arrancará el 1 de marzo en Borriol con la 27ª Marxa a Peu, una de las pruebas con mayor tradición. A finales de ese mismo mes, el 28 de marzo, será Atzeneta del Maestrat la que tome el relevo con la 24ª edición de la Pujada a la Nevera. Ambas han abierto las inscripciones.

El calendario continuará el 6 de junio en Catí con la celebración de la 17ª Cursa Nocturna, una de las citas más singulares de la liga.

El 28 de junio será el turno de Benassal y su 20ª Cursa Font de Vida, antes de que el circuito se adentre en pleno verano con la 26ª Volta a Peu de la Serra d’en Galceran, el 19 de julio. Ya en agosto, el día 2, Vistabella del Maestrat acogerá la 19ª edición de su emblemática Cursa Vistabella.

La recta final de la temporada llegará en septiembre con la 17ª edición de Entreparets en Vilafranca, prevista para el día 20, y concluirá el 4 de octubre en Vilafamés con la celebración de la 11ª 3 Cims, que pondrá el broche a un nuevo año de montaña, territorio y comunidad.

La Lliga Castelló Nord de Curses per Muntanya dio a conocer su calendario 2026. / Lliga Castelló Nord

Un circuito con identidad propia

La Lliga Castelló Nord mantiene su apuesta por un modelo de circuito accesible y cercano, donde conviven corredores experimentados con participantes populares, jóvenes promesas y deportistas locales que encuentran en estas pruebas su primer contacto con la competición de montaña.Cada carrera se apoya en un sólido tejido de voluntariado y en la implicación directa de los ayuntamientos y clubes organizadores, reforzando el vínculo entre deporte y territorio y contribuyendo a la proyección turística y social de los municipios del interior.

Así, con el calendario 2026 ya definido, desde las ocho pruebas que conforman el circuito provincial invitan a corredores y aficionados a preparar una nueva temporada que promete volver a llenar de vida los senderos, las plazas y las metas de cada uno de los pueblos que forman parte de la Lliga.