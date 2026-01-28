CaixaBank revalida su patrocinio con el Marató bp Castelló y el 10k Facsa

Es un referente en apoyo al deporte. CaixaBank, un año más, repite como patrocinador del Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló que, el próximo 22 de febrero celebrarán su 16º y 13º edición, respectivamente. Las carreras, muy bien posicionadas en el ranking mundial de World Athletics, suponen una cita ineludible en el calendario de running a nivel internacional.

Con una vocación de cercanía con el cliente, CaixaBank apuesta por el patrocinio de actividades locales, muchas de ellas pruebas atléticas que encajan con valores compartidos de esfuerzo, superación, perseverancia y trabajo en equipo. Como en el caso de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló, la cultura corporativa de la entidad tiene una visión solidaria y trabajan por llevar la diversidad y la inclusión al mundo del deporte, a través de su compromiso con el deporte adaptado.

Algunas de las mejores celebraciones en meta del Marató bp Castelló / Kmy Ros / Erik Pradas / Toni Losas / Gabriel Utiel

Fomenta la participación

Esta implicación con el running se materializa, también, a nivel interno, ya que CaixaBank fomenta la participación de su equipo propio, permitiendo que las personas que trabajan en la entidad aficionadas al running cuenten con acceso a inscripciones y a competir.

Además de contar con su equipo, su visibilidad dentro de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló será notable, ya que están presentes en uno de los puntos de animación más transitados, una acción esencial para la motivación de los más de 4.500 participantes que se espera recibir este año.

Referente

CaixaBank, con más de 30 años de experiencia, es una de las empresas pioneras del patrocinio deportivo de nuestro país. A través de este, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico en todo su territorio de influencia, en línea con sus valores fundacionales de compromiso con la sociedad. La entidad está presente en cuatro segmentos como son el fútbol, baloncesto, running y deporte paralímpico con más de 300 acuerdos vigentes.

El running como elemento de implicación territorial CaixaBank mantiene una estrecha vinculación con el territorio de influencia y cuenta con una vocación de entidad cercana con el cliente, que se traduce en el patrocinio local como estrategia adecuada para generar notoriedad.

Por este motivo, la entidad financiera mantiene su apuesta por las principales pruebas populares atléticas más representativas del panorama nacional con las que comparte valores como el esfuerzo, el espíritu de superación y la perseverancia. La entidad es patrocinadora principal de 60 pruebas atléticas tradicionales del país como la Jean Bouin de Barcelona, la Maratón y Media Maratón de Valencia, la Carrera de Las Murallas de Pamplona, la mitja marató de Formentera, la carrera del casco antiguo de Sevilla, la Media Maratón de Pontevedra, la Roncesvalles Zubiri, varias Carreras de la Mujer disputadas en cada comunidad autónoma, así como las tradicionales San Silvestres celebradas cada 31 de diciembre, entre otras.