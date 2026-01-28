¡Vistabella is Vistabella! Su tradicional Cursa per Muntanya, pionera en uno de los circuitos más importantes de España

Nueve pruebas, cientos de kilómetros, miles de metros de desnivel positivo y un mismo propósito: consolidar una nueva forma de vivir la montaña. Con esta visión nace Unit Trail, un circuito que reúne las carreras por montaña más representativas de España, y que son de carácter nacional e internacional, en un proyecto común que combina deporte, territorio y un formato competitivo innovador.

Este nuevo certamen irrumpe con la voluntad de crear una comunidad fuerte alrededor del trail running nacional, integrando pruebas consolidadas a nivel nacional e internacional, terrenos icónicos y un sistema de clasificación diseñado para valorar el rendimiento individual y colectivo.

Salida de la Cursa per Muntanya de Vistabella. / Mediterráneo

‘¡Vistabella is Vistabella!’

Y en ese club selecto del top-9 de carreras de montaña más importantes a escala nacional está la Cursa per Muntanya Vistabella, prueba que a lo largo de los años ha sido Copa de España, Campeonato de España, y Campeonato Autonómico, que durante varias ediciones fue Skyrunning National Series (SNS) y que actualmente forma parte del calendario de la WMRA (World Mountain Running Association) y de la Lliga Castelló Nord desde su fundación.

Además, la novedad de este año 2026 es que pasa a formar parte y ser fundadora de este innovador y potente circuito Unit Trail.

Una cita exigente, con un recorrido principal de 28 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo, que en 2026 cumplirá su 19ª edición y que como organizadores, voluntarios y los vecinos de la localidad la han acuñado con un lema que les autentifica e identifica: ¡Vistabella is Vistabella!, dada la singularidad de la prueba.

La Cursa per Muntanya de Vistabella / Mediterráneo

Un calendario exigente

La primera edición del circuito recorrerá nueve escenarios, desde los primeros calores de mayo hasta las puertas del invierno. Abrirá la temporada el 6 de junio, Picón Castro mostrará la personalidad abrupta de las Merindades con 33 kilómetros intensos y técnicos.

El circuito avanzará hacia el norte con Burdin Hesiko Mendi Lasterketa, el 21 de junio, un recorrido de 37 kilómetros que serpentea por los bosques y crestas de Mungialdea. La alta montaña hará su aparición en pleno verano: el 11 de julio, el Trail Vielha Molieres llevará a los corredores al corazón del Valle de Arán para afrontar una de las pruebas más duras del calendario, con 4.200 metros positivos condensados en 43 kilómetros.

La Cursa per Muntanya de Vistabella abre inscripciones este jueves 12 de junio. / CM Vistabella

La cita en el cielo de Vistabella

En agosto, la competición se trasladará a Castellón, al Parque Natural de Penyagolosa con la citada Cursa per Muntanya Vistabella, que se hará el 3 de agosto entre barrancos y senderos históricos.

A partir de ahí comenzará la recta final: en septiembre, el Desafío Urbión (5 y 6) y Picos de la Demanda (12 y 13). En octubre, la mítica Guara Somontano (5 y 6), Sobrescobio Redes Trail (25 y 26). Y en noviembre, Muntanyes de Prades (8 y 9) bajará el telón .

El Unit TRail tendrá clasificación en modalidades individual y por equipos, repartirá 18.000 euros en premios y becas deportivas para las categorías juveniles.

La Cursa per Muntanya Vistabella. / Cursa per Muntanya Vistabella

Modalidad por equipos

En la modalidad por equipos, la Trail League, los clubs suman puntos a partir de sus cinco mejores resultados de la temporada. En cada carrera se tienen en cuenta los cuatro atletas más destacados del equipo, independientemente del género, un planteamiento que refuerza el carácter inclusivo del formato. Para aparecer en la clasificación final es necesario completar al menos cinco carreras con un mínimo de cuatro corredores o corredoras en meta.

Aquellos equipos que participen en más pruebas recibirán bonificaciones adicionales, premiando la regularidad y el compromiso a lo largo del año. Al cierre de la temporada, el equipo ganador recibirá 5.000 euros, el segundo clasificado 3.000 y el tercero 2.000.

Vista general de Vistabella del Maestrat, donde se celebra la Cursa per Muntanya. / Mediterráneo

Individual

La clasificación individual se basa en el sistema oficial de puntos del proyecto y reconoce el rendimiento de los cinco mejores atletas de la temporada, en igualdad de condiciones para las categorías masculina y femenina. El vencedor o vencedora recibirá 1.500 euros, seguido de premios de 1.000, 500, 250 y 250 euros para el resto de posiciones destacadas.

El proyecto incorpora también categorías pensadas para apoyar el talento joven. La categoría Porvenir, dirigida a deportistas de 14 a 17 años, y la subcategoría de jóvenes talentos, para corredores Sub-20 y Sub-23, que otorgarán una beca deportiva al primer clasificado o clasificada de cada una, reforzando el compromiso de Unit Trail con el futuro del trail running.