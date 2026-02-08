El Playas de Castellón reina de nuevo en Europa y suma otro oro continental

El Facsa-Playas de Castellón revalidó este domingo en Albufeira (Portugal) el título de campeón de Europa de clubes en la categoría absoluta masculina, un logro que se unió al triunfo de los chicos en la sub20, mientras que otros dos clubes españoles, Vicky Foods y Bilbao Atletismo Santutxu, lograron sendos bronces a nivel absoluto.

El equipo de Castellón sigue sin bajarse del podio en los últimos cuatro años. Esta vez lo hizo con el liderazgo de Rodrigue Kwizera, que ganó por tercera vez (2023, 2025 y 2026) la carrera con un crono de 27:19; de Thierry Ndikumwenayo, plusmarquista español de 10.000 y 5 km en ruta, que fue quinto con 27:45, y de Miguel Ángel Martínez Chazarra, que repitió el séptimo puesto en el mismo circuito luso. Completó el equipo David de la Fuente, debutante en esta competición, que fue vigésimo segundo.

Al podio, por equipos, también se subió el Atlética Casone, de Italia, y el Vicky Foods español, impulsado por Abdessamad Oukhelfen, sexto; Abderrahmane Aferdi, noveno; y Javi Guerra, undécimo. Vicente Villa, vigésimo primero, completó el equipo.

Título europeo del CA Playas de Castellón. / Mediterráneo

En la categoría absoluta femenina el triunfo fue para el Braga portugués, seguido del Fenerbahce turco y del Bilbao Atletismo Santutxu, que rindió a un gran nivel con Carla Pereira (sexta), Laura Montero (séptima), Idaira Suárez (octava) y Carolina Campos (novena).

En la categoría sub20 también hubo buenas noticias para la delegación española. El equipo masculino del Playas de Castellón, liderado por Guillem Sans, segundo, y Samuel Matamoros, Alejandro de la Viuda y Martí Torregrosa, se llevó el oro por delante de Sporting CP, plata, y Sport Project, bronce. El Vicky Foods fue séptimo.

En la femenina sub20, que se adjudicó el Fenerbahce, el Playas de Castellón fue cuarto, el Diputación de Valencia séptimo y el Atlética Lucense undécimo. A nivel individual la carrera la ganó Sandra Fernández, del equipo gallego, y Mara Grau quedó segunda.

La jornada se cerró con la carrera del relevo mixto que se saldó con el podio formado por el Benfica y el Sporting C.P, ambos de Portugal como oro y plata, y el DMA francés con el bronce. Playas de Castellón fue sexto y Universidad León Sprint octavo.