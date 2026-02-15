El IX Trail Les Useres corona a los ganadores en sus tres modalidades: Marató 43K, Trail El Castellet 21K y Marxa 12K
Un total de 672 inscritos en las tres pruebas dan colorido a una jornada dominical que contó con la prueba reina (43K), prevista para el sábado pero aplazada un día por la alerta roja por fuertes vientos
Les Useres se ha convertido este domingo en el epicentro del trail running en la provincia de Castellón. Tenía que haberlo sido durante todo el fin de semana, pero la alerta roja por fuertes vientos del pasado sábado trasladó la prueba reina, el Maratón de 43K, a la jornada dominical junto al Trail El Castellet 21K y la Marxa El Castellet 12K, las tres pruebas que componían el llamado IX Trail Les Useres, las cuáles congregaron un total de 672 inscritos, todo un éxito tanto de participación como organizativo del Club de Muntanya El Castellet.
Aplazada del sábado al domingo, el Marató de les Useres hizo vibrar a lo presentes con su exigente recorrido de 43 kilómetros y un desnivel positivo de 1.700 metros.
En una apretada prueba, Rodrigo Monasor, del Serrano Club Atletismo, se coronó como ganador de la prueba reina con un tiempo de 3:39.57 horas. No pudieron mantener su ritmo el segundo clasificado, Víctor Villa, del CEM Costur, que hizo 3:47.21 horas, y el tercero, el local Adrià García (CM El Castellet Les Useres), con un crono de 3:48.58 horas.
En categoría femenina, la primera en entrar en meta fue Alba Meliá (Run Addiction Castellón), 31ª en la general absoluto y ganadora en mujeres con 4:33.02 horas.
Completaron el podio femenino, Sonia Escuriola (4:53.24 horas) y Silvia Escrig (5:00.19 horas).
Las otras dos carreras
Hora y media después del Marató (arrancó a las 7.00 horas) salieron las otras dos pruebas. El Trail El Castellet (a las 9.00 horas), de 21 kilómetros y un desnivel positivo de 870 metros, lo conquistó Josep Fabra (At-Zenet), que invirtió 1:49.28 horas, completando el podio Alberto Zahonero (Corre i Canya), con 1:50.09 h y Álex Pons (Maestrazgo Els Ports), con 1:51.29 h.
En 15º lugar entró Sandra Lafuente (CM Vistabella), logrando el título de ganadora femenina con 2:11.52 horas, siendo 2ª y 3ª Tamara Mondragón (2:17.30 h) y Andrea Castillo (2:18.08 h).
Por último, en la Marxa (salió a las 9.15 horas) de 12 kilómetros y desnivel positivo de 500 metros, los vencedores fueron Pau Gómez (CEM Costur), con 1:02.04 horas, y Aina Mateu (CTR Benlloc), con 1:18.17 horas.
