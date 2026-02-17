Nueva camiseta y bombazo del Facsa Playas: Castelló acogerá la ‘Champions’ de atletismo en mayo

Dieron las 11.00 de la mañana en la sede de Facsa, en Castellón. Los atletas representantes en la cita, entraron en la sala junto a las autoridades y arrancó un acto a la altura del mejor club más laureado en el atletismo español, el Facsa Playas Castellón. La primera de las sorpresas fue el anuncio de renovación con Facsa para las dos próximas temporadas, "un acuerdo vital para el club en un momento de dificultad económica", tal y como describió el presidente de la entidad Toni Escrig.

Acto seguido, llegó el gran bombazo, cuando anunció que la Copa de Europa de Clubes Absoluta, la "Champions" del atletismo se celebrará en la capital de la plana el 22 y el 23 de mayo. Una prestigiosa competición que no se celebra desde el año 2019, pero llegó la pandemia y desde entonces no se había disputado. No será sencillo, pero los atletas del Facsa entranan con el objetivo de llegar la cita en el mejor estado para competir contra los colosos clubs del panorama europeo.

Castellón acoge este fin de semana el Campeonato Nacional de Lanzamientos de Invierno 2026, / GABRIEL UTIEL

Este fin de semana, campeonato

Por otro lado, Castellón será escenario, los próximos 20, 21 y 22 de febrero, del Campeonato Nacional de Lanzamientos de Invierno 2026, una de las citas más relevantes del calendario atlético nacional en las especialidades de lanzamientos. La competición, organizada por el FACSA Playas de Castellón. El campeonato se desarrollará en dos instalaciones de primer nivel, el Estadio Gaetà Huguet y las pistas de la Universitat Jaume I, ofreciendo un entorno idóneo tanto para el alto rendimiento como para la proyección del atletismo base.

El FACSA Playas de Castellón afrontará esta edición con la mayor participación de su historia, un total de 27 atletas repartidos entre las categorías sub16, sub18, sub20, sub23 y absoluta, reflejo del excelente momento deportivo del club y de la solidez de su proyecto competitivo en las pruebas de lanzamientos.

Y... las camisetas

La sorpresa final llegó cuando Thierry Ndikumweyano, el fondista octavo en el campeonato del mundo de cross en enero, junto a otros atletas de la base, que bajaron las escaleras posando con la nueva equipación para este 2026 y también para 2027. Con una música épica de fondo y el sonido de los aplausos, posaron con las vestimentas y se realizaron la clásica foto de familia, con los representantes institucionales, entre las que estuvo la concejala de deportes Maica Hurtado. Y así después del tentempie, finalizó el acto.