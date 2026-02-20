El panel de atletas de élite se prepara para el Marató bp Castelló y 10k Facsa

El esperado fin de semana de running en Castelló llega con fuerza. Con el pistoletazo de salida a todas las actividades previas a la gran carrera, la capital de la Plana se prepara para vivir tres días de pasión por el atletismo de asfalto. Este viernes ha tenido lugar en el Patronat d'Esports de Castelló el acto de inauguración del XVI Marató bp Castelló y XIII edición del 10K Facsa, dos eventos que congregan a corredores de todo el mundo y que prometen emociones fuertes el próximo domingo 22 de febrero.

En la presentación oficial, Juanma Medina, director de carrera del Club Atletisme Running Castelló, ha desglosado los detalles técnicos de la competición, destacando el alto nivel de la edición de este año y las mejoras en el recorrido para optimizar la experiencia tanto de los corredores como del público asistente.

El acto de presentación del Marató bp Castelló y 10K Facsa 2026. / Marató bp Castelló

Favoritos de la edición

"Este año, la ciudad de Castelló puede hacer historia. Hay muchas posibilidades de que se puedan batir los récords de Europa, tanto en categoría masculina como femenina", ha explicado Medina.

El extraordinario nivel de los atletas inscritos permite anticipar una 10k masculina que se moverá claramente por debajo de los 28 minutos, con nombres como Andreas Almgren (26:45), Kuma Girma (26:58) o Jack Rayner (27:09) liderando una nómina de corredores acostumbrados a ritmos de récord. Junto a ellos, Victor Kipruto, Yann Schrub o Carlos Díaz refuerzan un cartel que apunta a una carrera lanzada desde el inicio.

Maica Hurtado, concejala de Deportes de Castelló, ha estado en el acto de presentación del Marató bp Castelló y 10K Facsa. / Marató bp Castelló

En categoría femenina, todo indica que la barrera de los 31 minutos será el punto de referencia. Eilish McColgan (30:08) y Miriam Chebet (30:08) encabezan un grupo de atletas que ya han demostrado poder correr muy por debajo de esa marca, acompañadas por Jana

Van Lent, Klara Lukan o Megan Keith, lo que augura una prueba de altísima exigencia y ritmo sostenido.

El exatleta Juan Carlos Higuero, en el acto de presentación del Marató bp Castelló y 10K Facsa. / Marató bp Castelló

Apoyo

Un acto en el que han estado presentes Maica Hurtado, concejala de Deportes de Castelló, César Lapica, Gerente del Patronat d’Esports de Castelló, Juan Carlos Higuero, exatleta comentarista de RTVE y Omar Sales, del Club d’Atletisme Running Castelló.

Además, la organización espera batir récords de asistencia y tiempos en esta edición, consolidando la Marató bp Castelló y el 10K Facsa Castelló como referentes del atletismo internacional, y recibiendo una participación de más de 400 atletas extranjeros.