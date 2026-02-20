Benicàssim estrenará el 1 de marzo su primer 5K de la Mujer

Benicàssim dará el pistoletazo de salida al mes de la mujer con una nueva cita deportiva que nace con vocación de continuidad. El municipio celebrará el domingo 1 de marzo, a las 9.30 horas, el I 5K de la Mujer Solidario contra el Cáncer de Mama, una prueba que combinará deporte, concienciación y ambiente festivo en pleno corazón de la localidad.

La salida y la meta estarán ubicadas en la plaza de Les Corts Valencianes, desde donde arrancará un recorrido de cinco kilómetros que atravesará el casco urbano hasta alcanzar la zona de playa, con paso por parte del paseo marítimo y algunas de las playas más emblemáticas del municipio. La organización ha diseñado un circuito accesible y atractivo, pensado tanto para corredoras habituales como para quienes quieran sumarse por primera vez a una carrera popular con causa.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento junto a Benicàssim Sky Runners y Run Addiction, nace con el objetivo de unir deporte y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama, destinando su vertiente solidaria a la investigación de esta enfermedad.

La prueba está abierta a mujeres, hombres y jóvenes a partir de 14 años, lo que refuerza su carácter inclusivo y familiar. La recogida de dorsales tendrá lugar el mismo domingo entre las 8.00 y las 9.00 horas, justo antes del inicio de la carrera.

Música, fitness y ambiente festivo en meta

La jornada no terminará al cruzar la línea de llegada. La organización ha preparado una zona de meta con animación y actividades para alargar la experiencia más allá de la competición. DJs, sesiones de Barre Fit, Yoga y degustaciones acompañarán a participantes y público en una mañana que aspira a convertirse en referente dentro del calendario local.

Numerosos patrocinadores han respaldado la convocatoria, lo que permitirá dotar al evento de un ambiente festivo y bien preparado en su primera edición. Desde la organización animan a la ciudadanía a participar y respaldar esta nueva propuesta, que pretende consolidarse como cita anual deportiva y solidaria en Benicàssim.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma Sportmaniacs.