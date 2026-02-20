Marató bp Castelló: las calles que estarán cortadas y líneas de autobús que sufrirán alteraciones este domingo 22 de febrero
El Ayuntamiento de Castellón desplegará este domingo un amplio dispositivo especial de seguridad con 132 agentes para garantizar el transcurrir de la prueba de 42 kilómetros que se desarrollará en la capital de la Plana
Este domingo, día 22 de febrero, es el gran día del running en la capital de la Plana con la celebración del XVI Marató bp Castelló y del XIII 10K Facsa. Por dicho motivo, un total de 132 agentes integrarán el operativo de seguridad, distribuidos en un comisario principal, un intendente, tres inspectores, 20 oficiales (1 en turno ordinario y 19 en turno extraordinario), 83 agentes de Policía Local (3 en turno ordinario y 80 en turno extraordinario) y 24 Agentes de Movilidad (8 en turno ordinario y 16 en turno extraordinario).
Además, a estos efectivos se suman los agentes encargados de los cortes de tráfico durante la noche previa para el montaje de la zona de salida y meta.
Calles cortadas
El dispositivo se activará en la noche del sábado 21 de febrero. A las 23.00 horas se procederá al cierre al tráfico de la avenida Barcelona, en el tramo comprendido entre la avenida l’Alcora y Cardenal Costa, para el montaje de los puentes de salida y el vallado del recorrido.
A las 23:59 horas se despejarán de vehículos la esquina de la plaza del Real —en el giro desde calle Navarra hacia avenida Rey Don Jaime— y el inicio de la calle La Costera desde Gran Vía Tárrega Monteblanco, con el fin de facilitar el paso de la carrera.
El domingo 22 de febrero, desde las 6.00 horas, se mantendrá el corte de la avenida Barcelona por el montaje de la zona de salida y la concentración de atletas. A las 8.30 horas, media hora antes del inicio de las pruebas, todos los efectivos destinados a los puntos del dispositivo estarán posicionados procediendo al corte total del tráfico en los distintos tramos afectados.
En total se habilitarán 127 puntos de regulación de tráfico cubiertos por Policía Local y 124 puntos adicionales por personal de la organización, garantizando la seguridad de corredores y público.
A tener en cuenta este domingo
- HORAS CLAVE Y TRÁFICO. El XIII 10K Facsa comenzará a las 9.00 horas desde la avenida Barcelona (plaza de España), con meta en el Parque Ribalta, y el XVI Marató bp Castelló arrancará a las 9.17 horas desde el mismo punto, con un recorrido que atravesará el centro, la zona sur, el Grao y el frente marítimo antes de regresar al centro de la ciudad para finalizar en el Ribalta. La finalización de ambas pruebas está prevista a las 14.30 h.
- LÍNEAS DE AUTOBÚS. Con motivo de la celebración de las pruebas, se establecerá un dispositivo especial en el transporte público urbano. Entre las 8.30 y las 14.30 horas aproximadamente, las líneas L1, L4, L5, L8, L9, L11 y L18 no circularán. La línea 3 iniciará su servicio a las 10:00 horas, con anulación temporal de determinadas paradas y habilitación de itinerarios alternativos tanto en dirección Hospital La Magdalena como hacia la Basílica del Lledó. Las líneas 6, 7, 10, 12 y 19 también sufrirán modificaciones. En el caso de la línea 12, desde las 8.30 horas y hasta la finalización de la maratón no circulará. Y el servicio de bus en Grupos Norte y Grupos Sur verá anuladas varias paradas entre las 9.00 y las 14.00 horas, con la parada de la estación Intermodal en la calle Pintor Oliet como alternativa.
