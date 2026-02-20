Marató bp Castelló: las calles que estarán cortadas y líneas de autobús que sufrirán alteraciones este domingo 22 de febrero

Este domingo, día 22 de febrero, es el gran día del running en la capital de la Plana con la celebración del XVI Marató bp Castelló y del XIII 10K Facsa. Por dicho motivo, un total de 132 agentes integrarán el operativo de seguridad, distribuidos en un comisario principal, un intendente, tres inspectores, 20 oficiales (1 en turno ordinario y 19 en turno extraordinario), 83 agentes de Policía Local (3 en turno ordinario y 80 en turno extraordinario) y 24 Agentes de Movilidad (8 en turno ordinario y 16 en turno extraordinario).

Además, a estos efectivos se suman los agentes encargados de los cortes de tráfico durante la noche previa para el montaje de la zona de salida y meta.

Este domingo, día 22 de febrero, se celebra del XVI Maratón bp Castelló y del XIII 10K Facsa. / Marató bp Castelló

Calles cortadas

El dispositivo se activará en la noche del sábado 21 de febrero. A las 23.00 horas se procederá al cierre al tráfico de la avenida Barcelona, en el tramo comprendido entre la avenida l’Alcora y Cardenal Costa, para el montaje de los puentes de salida y el vallado del recorrido.

A las 23:59 horas se despejarán de vehículos la esquina de la plaza del Real —en el giro desde calle Navarra hacia avenida Rey Don Jaime— y el inicio de la calle La Costera desde Gran Vía Tárrega Monteblanco, con el fin de facilitar el paso de la carrera.

Este domingo, día 22 de febrero, se celebra del XVI Maratón bp Castelló y del XIII 10K Facsa. / Marató bp Castelló

El domingo 22 de febrero, desde las 6.00 horas, se mantendrá el corte de la avenida Barcelona por el montaje de la zona de salida y la concentración de atletas. A las 8.30 horas, media hora antes del inicio de las pruebas, todos los efectivos destinados a los puntos del dispositivo estarán posicionados procediendo al corte total del tráfico en los distintos tramos afectados.

En total se habilitarán 127 puntos de regulación de tráfico cubiertos por Policía Local y 124 puntos adicionales por personal de la organización, garantizando la seguridad de corredores y público.

Este domingo, día 22 de febrero, se celebra del XVI Maratón bp Castelló y del XIII 10K Facsa. / Marató bp Castelló

A tener en cuenta este domingo