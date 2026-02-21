Begoña Carrasco, orgullosa del Marató y de la ciudad: "Castellón es una verdadera capital del deporte"

Un año más, Castellón vuelve a vivir con entusiasmo una de las semanas más especiales de su calendario deportivo con la celebración del XVI Marató bp Castelló y el XIII 10K Facsa Castelló, una cita que se ha convertido en ineludible para toda la ciudad y para miles de atletas que recorren nuestras calles persiguiendo un sueño.

El Ayuntamiento de Castellón es el principal impulsor, junto al club organizador, el CA Running Castelló, de la competición popular y de élite más importante de cuantas se celebran en la capital de la Plana año tras año.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, analiza para Mediterráneo la importancia de la cita que mañana inundará las calles de la capital de runners y aficionados.

Begoña Carrasco, junto al presidente del Castellón, Bob Voulgaris, una alcaldesa muy implicada en el deporte de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

«Castellón es una ciudad ideal para correr. Nuestro clima, nuestra orografía y un circuito rápido y atractivo hacen de estas pruebas un escenario perfecto para el atletismo. Pero, sobre todo, Castellón es una ciudad perfecta porque su gente se vuelca», reconoce.

Carrasco insiste en que «detrás de cada edición hay un enorme trabajo colectivo que implica al Club Atletisme Running Castelló, que se deja la piel durante todo el año; a los patrocinadores y empresas colaboradoras que renuevan su compromiso; a las firmas colaboradoras; a los cientos de voluntarias y voluntarios; al Patronato Municipal de Deportes y a la Concejalía de Deportes; y a nuestra Policía Local, que vela para que todo transcurra con la máxima seguridad tanto para los atletas como para el público», arguye.

Actividad en la Expo-Marató. / Toni Losas

Espíritu deportivo todo el año

Destaca la alcaldesa que «hablar del Maratóbp Castelló y del 10K Facsa Castelló es hablar del espíritu deportivo de nuestra ciudad». «Castellón es, sin duda, una ciudad del running, una ciudad activa y comprometida con el deporte durante todo el año», enfatiza.

«No solo acogemos pruebas de referencia como estas, sino que organizamos más de 180 eventos deportivos a lo largo del año, impulsamos ligas municipales, apoyamos a nuestros clubes y seguimos invirtiendo en la mejora constante de las instalaciones deportivas municipales para fomentar hábitos de vida saludables entre vecinos y vecinas de todas las edades», añade.

El acto de presentación del Marató bp Castelló y 10K Facsa 2026 se ha calebrado en el Patronat d'Esports de Castelló. / Marató bp Castelló

Apuesta por el running

Además, la alcaldesa pone en valor «la apuesta decidida del Ayuntamiento de Castellón por convertir a nuestra ciudad en una verdadera capital del deporte, y especialmente del atletismo y las carreras populares, se ve reconocida con nuestra incorporación a la marca Active Running Cities, un distintivo otorgado por la Real Federación Española de Atletismo que avala el compromiso de Castellón con la promoción del running y la actividad física todo el año».

«He tenido el privilegio de vivir esta prueba desde distintas responsabilidades, como concejala de Deportes y ahora como alcaldesa, y siempre lo he hecho con la misma emoción: la de ver cómo Castellón es elegida por miles de personas para cumplir un reto personal tan especial como correr una maratón. Ver a la ciudad animando, latiendo y acompañando a cada corredor y corredora es, sin duda, uno de los mayores orgullos que podemos sentir», confiesa con orgullo.

Este domingo, día 22 de febrero, se celebra del XVI Maratón bp Castelló y del XIII 10K Facsa. / Marató bp Castelló

Bienvenida a los visitantes

Por último, Carrasco quiere «dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan, especialmente a quienes pisan Castellón por primera vez. A corredores, a sus familias y amigos: esta también es vuestra ciudad. Estoy convencida de que aquí encontraréis el apoyo, el ánimo y la energía necesarios para alcanzar vuestros objetivos, mejorar marcas y, sobre todo, disfrutar de una experiencia inolvidable».

«Castellón os espera con los brazos abiertos. Mucha suerte y feliz carrera», finaliza una alcaldesa orgullosa de la ciudad.