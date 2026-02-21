Castelló se convierte en el epicentro del running

La capital de la Plana está lista para vivir mañana su gran jornada atlética. La XVI edición del Marató bp Castelló y el 10K Facsa transformarán la ciudad en un escenario global con cerca de 4.000 participantes procedentes de 50 países, en una convocatoria que se perfila como una de las más abiertas al mundo desde que el Club Running Castelló impulsara esta iniciativa en el año 2010.

Lo que comenzó como la apuesta decidida de un grupo de apasionados del atletismo, con Juanma Medina al frente, junto a César Lapica, Pepe Dols, Paqui Gil, Esme Vicente o el siempre recordado Kike Hércules Monforte, se ha consolidado como una cita fija en el calendario. Tras el paréntesis de 2016 por el cambio de fechas (de diciembre a febrero), la prueba de los 42.195 metros alcanza su decimosexta edición con unas aspiraciones muy elevadas.

Ambas carreras cuentan con homologación oficial y reúnen un plantel que invita al optimismo. Desde la organización no esconden la ambición de que Castelló sea escenario de registros históricos a nivel europeo, tanto en categoría masculina como femenina, según se destacó en la presentación oficial de los atletas destacados.

En el maratón, el etíope Tokuma Fita y el keniano Elvis Chebor encabezan una nómina masculina de alto nivel, mientras que en la carrera femenina sobresale la etíope Meseret Tafa junto a las kenianas Aurelia Jerotich y Lucy Chepkwony.

El acto de presentación del Marató bp Castelló y 10K Facsa 2026 se ha calebrado en el Patronat d'Esports de Castelló. / Marató bp Castelló

No obstante, más allá de los nombres propios, el alma del evento volverá a estar en los miles de corredores populares que afrontarán su reto personal por las calles de Castelló. El respaldo ciudadano, el trazado propicio para grandes marcas y la creciente proyección internacional consolidan al maratón como uno de los acontecimientos deportivos más multitudinarios del año en la ciudad.

Un 10K Facsa de talla mundial

La prueba de los diez kilómetros volverá a ofrecer un nivel sobresaliente. El sueco Andreas Almgren, que llega con la espectacular cifra de 26.45 minutos en València el pasado año, y el etíope Kuma Girma lideran una participación masculina repleta de atletas capaces de rodar por debajo de los 27 minutos. Junto a ellos, nombres como Victor Kriputo o Yann Schrub elevan todavía más el listón competitivo.

Galería de imágenes: gran participación en el Maratón Infantil CC Salera / Kmy Ros

En categoría femenina, la británica Eilish McColgan y la keniana Miriam Chebet parten como principales referencias en un cartel que incluye a corredoras contrastadas del panorama internacional. Después del impacto logrado el pasado año con marcas de enorme repercusión mundial, la organización confía en que esta edición vuelva a situar a Castelló en el foco del atletismo internacional.

En directo, en Mediterráneo

El día de mañana se podrá seguir el evento en directo a través de la página web de Mediterráneo en la que se emitirá desde el inicio hasta el final de la prueba.