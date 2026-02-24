Balance: El Marató bp Castelló del 2026 rubrica un fin de semana histórico en cuanto a cifras, récords deportivos y otros registros

Castelló puede presumir de maratón. La capital de la Plana vivió un fin de semana histórico con la celebración del 10K Facsa Castelló y el Marató bp Castelló. Bajo un clima ideal, con el sol coo protagonista, los atletas disfrutaron de un entorno ideal para el deporte y para batir marcas.

Brilló con luz propia el 10K Facsa Castelló, que volvió a confirmar su fama de circuito rápido y llano, con pocas curvas que permiten mantener ritmos altísimos. La carrera contó con un elenco internacional de primer nivel y hasta 14 corredores cruzaron la meta por debajo de los 28 minutos.

Los prácticos del Marató bp Castelló y 10K Facsa 2026. / Marató bp Castelló

Los logros del 10K Facsa

A su vez, lo más destacable fue que el francés Yann Schrub se llevó el récord europeo masculino de 10K en asfalto (no confundir con un 10.000 en pista) y el récord nacional de Francia, con 26.43 minutos, mientras que en categoría femenina la británica Megan Keith paró el crono en 30.07 minutos, estableciendo el récord europeo femenino de 10K de asfalto.

El podio masculino lo encabezó el ugandés Harbert Kibet (26:39) en primera posición, con el galo Schrub como 2º y el sueco Andreas Almgren en tercer lugar (26:45), mientras que en categoría femenina, la keniana Caroline Makandi Gitonga se hizo con el primer puesto con 29:34, seguida por la keniana Nelvin Jepkemboi (29:45) y la etíope Chaltu Dida Diriba (29:50).

El francés Yann Schrub se llevó el récord europeo masculino de 10K en asfalto en Castelló. / Marató bp Castelló

Otros registros

En la clasificación autonómica del 10K, los vencedores fueron Alejandro Pérez Castellote (29:27) y Lorena Noelia Juan Pastor (33:47). A nivel local, los ganadores fueron Adrián Escrig Romero (31:52) y Mullunes Porteiro de Loño (37:38). Además, se registraron nuevos récords nacionales con Víctor Ortiz de Puerto Rico (28:13) y Peter Durec de Eslovaquia (28:28).

Marató bp de nivel

Diecisiete minutos más tarde llegó la decimosexta edición de la Marató bp Castelló, con una participación de primer nivel mundial. El keniano Leonard Kipkgeno Bor cruzó la meta primero con 2:07:36 horas, seguido por los etíopes Dereje Bayisa Dida (2:12:02) y Bedru Sirur Muktar (2:13:29). En categoría femenina, la etíope Keleltu Kayamo Hariso se impuso con 2:31:41, seguida por la estadounidense Lucy Chepoghon Chelele (2:33:57) y la etíope Meseret Tafa Gemechu (2:35:53).

Los miembros de la gran organización del Club Atletisme Running Castelló del Marató bp Castelló y 10K Facsa 2026. / Marató bp Castelló

A nivel autonómico, los ganadores fueron Fernando Ruiz (2:27:32) --también fue el primer local masculino-- y Carmen María Pérez (2:57:38), mientras que en la clasificación local femenina destacó Clara Chinchilla (3:09:07).

Datos destacados del fin de semana

Participación total: 4.000 corredores de 46 países distintos.

distintos. Distribución por sexo: 27,8% mujeres y 72,2% hombres .

. Nacionalidad: 86% españoles; Francia fue el segundo país con más representantes.

con más representantes. Cobertura nacional: corredores de todas las provincias de España.

La británica Megan Keith paró el crono en 30:07, estableciendo el récord europeo femenino de 10K en el 10K Facsa Castelló. / Marató bp Castelló

Con récords europeos, récords nacionales, marcas personales superadas y la gran organización del Club Atletisme Running Castelló, el fin de semana reafirmó a Castelló como un referente internacional del running. La combinación de organización impecable, circuitos rápidos y condiciones meteorológicas excepcionales convirtió a la 10K Facsa Castelló y la Marató bp Castelló en citas imprescindibles para atletas de todo el mundo.