El campeón de España de snowrunning es de Vilafranca y se llama David Prades

El Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua acogió la jornada que decidía los títulos del Campeonato de España de Snowrunning 2026 en categoría individual y por selecciones autonómicas. Y uno de dichos logros tuvo color castellonense, ya que David Prades, vecino de Vilafranca, de la comarca de Els Ports, se proclamó campeón de España individual masculino.

Una jornada que amanecía en Isaba, en el Valle de Roncal (Navarra), con los termómetros alcanzando tres grados bajo cero. Unas temperaturas que no impidieron alcanzar los casi 300 participantes en la primera cita oficial de la temporada Snowrunning 2026.

Representando a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya Esports de Muntanya (FEEC), el vilafranquí invirtió un tiempo de 1:00.01 horas para realizar el recorrido, el cual tuvo que ser recortado a 12 kilómetros debido a que en el circuito se registró una nevada de 20 centímetros.

David Prades, vecino de Vilafranca, se proclamó campeón de España individual masculino de snowrunnig en Navarra. / Fedme

Prades tuvo que emplearse a fondo para acabar superando por escasos 8 segundos al madrileño José Antonio Bellido (1:00.09 horas), otro de los representantes españoles que corrió en Tarvisio, mientras que completó el podio Albert Agúndez (1:00.17 horas), también de una selección madrileña que ganó por equipos.

El afamado trail runner castellonense dejó bien alto el pabellón como embajador de Vilafranca y de la provincia de Castellón logrando un nuevo éxito, esta vez sobre la nieve.

Otras categorías

Por su parte, en la categoría femenina Celia Balcells logróa la victoria con casi minuto, deteniendo el crono en 1h13:26 y medio de ventaja sobre Sladjana Zagorac (1h14:50), de Madrid, y la aragonesa Laura Labarta (1h14:55).

En la categoría júnior el triunfo fue para Katia Lucas, que con un crono de 46:28 superaba a Elía Beltrán (47:45), segunda clasificada, y a Hegoa Heredero (51:05) que completó el podio femenino. En el cuadro júnior masculino, el éxito sería para Abel Altuzarra, que superaba la línea de llegada con un tiempo de 37:53. Didac Ibáñez (38:44) lograba la segunda plaza por delante de Raúl Labrador (38:56) que completó el podio masculino con el tercer puesto.

David Prades, de Vilafranca, en el centro, campeón de España 2026 individual de snowrunning. / Fedme

María Alisa Sushch, con un tiempo de 41:55, se impuso en la categoría juvenil, superando a Telma López (43:54), que cruzaba en segundo lugar, y a Laia Manzana (47:04) tercera clasificada. En la categoría juvenil masculina, victoria para Álex Pacheco, que con un tiempo de 35:47 aseguraba la primera plaza, por delante de Mateo Santolaria (36:17) y Guillermo Gala (36:23), segundo y tercer clasificado.