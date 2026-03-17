Hugo Casañas, la perla del Facsa Playas que ya es una realidad y bate todos los récords en lanzamiento

El Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera (Málaga) fue escenario de un auténtico festival de récords durante el Allianz Campeonato de España sub-18 Short Track. En una cita marcada por el altísimo nivel competitivo y la irrupción de una generación llamada a marcar el futuro del atletismo nacional, el Facsa Playas de Castellón volvió a destacar con actuaciones de enorme calibre y unos registros que ya miran más allá del panorama nacional.

Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue, sin discusión, Hugo Casañas. El lanzador del Facsa Playas de peso, que ya venía firmando una trayectoria sobresaliente en las categorías inferiores, confirmó todas las expectativas en su estreno en el sub-18 con una actuación histórica.

Rompe el récord de 1995

Casañas no solo se proclamó campeón de España en lanzamiento de peso, sino que además pulverizó el récord de España de la categoría con un espectacular registro de 20.59 metros. La anterior plusmarca nacional fue de Iker Sukia con 20.13 metros en 1995, hace más que tres décadas, lo que da aún más dimensión al logro del atleta playero. Con esta marca se sitúa, además, líder del ranking mundial sub-18 en 2026.

El éxito de Gimeno

Por otro lado, en saltos, Rafa Gimeno firmó otra de las actuaciones destacadas del campeonato. El playero se proclamó campeón de España en salto de altura, superando el listón en 2.04 metros después de un concurso muy sólido. Pero su protagonismo no terminó ahí, ya que volvió a subir a lo más alto del podio en heptatlón, disciplina en la que se impuso con un registro final que se fue a los 4.807 puntos, demostrando una enorme versatilidad.

Hugo Casañas. / FACSA PLAYAS CASTELLÓN

Otros destacados

El club castellonense acudió al campeonato con una nutrida representación de 17 atletas (12 chicos y cinco chicas), cumpliendo con creces los objetivos marcados por la dirección deportiva, con presencia en varias finales y actuaciones de gran nivel técnico.

Entre ellos destacaron el pertiguista Sergi Roca, el fondista Guillem Cuartero (llegaba como líder del ránking nacional en 3.000 metros) o un Vicent Ferreres que compitió tanto en longitud como en vallas, en un certamen de una enorme exigencia.

Una expedición de futuro

La participación del Facsa Playas de Castellón se completó con una amplia nómina de jóvenes atletas que continúan fortaleciendo la estructura de base del club.

Así, en la categoría masculina compitieron Jordi Bernat (60 metros), Francisco Arasteny (800), Adrián Cuevas (pértiga), Víctor Souza (longitud) y Samuel Carratalá (triple salto). Por su parte, en categoría femenina: Mar García y Paula Mallol (1.500), Estela Alberola (3.000), Carmen Álvarez (pértiga) y Nuria Gual (triple salto). Este campeonato, con cinco récords de España, ha sido ha sido además uno de los más exigentes de la historia, lo cual le da más mérito.