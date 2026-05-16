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Doble billete del Facsa Playas de Castellón para la finales de División de Honor de atletismo

Las chicas se clasifican en Castelló y los chicos, en Cornellà siendo Pamplona la sede de la fase final: el 13 de junio en categoría femenina y el 14 de junio, en masculina

El equipo femenino del Facsa Playas de Castellón, en Gaetà Huguet.

El equipo femenino del Facsa Playas de Castellón, en Gaetà Huguet. / Facsa Playas de Castellón

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Objetivo conseguido. Este sábado se ha celebrado la segunda jornada de la Liga del Campeonato de España de Clubs de División de Honor, una jornada decisiva para definir los ocho equipos que lucharán por el título nacional el próximo mes de junio en Pamplona, donde obtuvieron billete para sendas finales los dos absolutos masculino y femenino del Facsa Playas de Castellón, que llegaban a esta cita con la ambición de liderar sus respectivos cuadrangulares y confirmar las excelentes sensaciones de la jornada inaugural, como así ha sucedido.

Categoría femenina

En categoría femenina, en una jornada disputada en las instalaciones de Gaetà Huguet, en Castelló, el Facsa Playas se impuso con 206 puntos, 36 más que el Unicaja Jaén (2º con 170), siendo 3º el Tenerife (139) y 4º el Scorpio 71 Zaragoza (134). Las chicas competirán en Pamplona en la final el 13 de junio junto a los siguientes clubs en categoría femenina: Facsa Playas de Castellón, Jaén, Bidasoa, L’Hospitalet, Nerja, Pamplona, Diputación de Valencia y San Sebastián.

La clasificación de la jornada femenina en Gaetà Huget

La clasificación de la jornada femenina en Gaetà Huget.

La clasificación de la jornada femenina en Gaetà Huget. / RFEA

Categoría masculina

En hombre, en la jornada disputada en Cornellà, el Fcsa Playa también se impuso con 234 puntos, seguido del Albacete (2º, con 193), 3º fue el Scorpio 71 Zaragoza (133) y 4º el Cornellà (123).

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Con ello, estarán en la final de Pamplona, en este caso del 14 de junio, los siguientes clubs en categoría masculina: Facsa Playas de Castellón, Albacete, Jaén, Capex Extremadura, Real Sociedad, Nerja, Mislata y Pamplona.

La clasificación de la jornada masculina en Cornellà

La clasificación de la jornada masculina en Cornellà.

La clasificación de la jornada masculina en Cornellà. / RFEA

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