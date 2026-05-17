Espectacular 10K y 5K Nocturno Run Addiction Castellón: ganadores, podios, galería de imágenes, vídeos...

Las calles de Castelló han vibrado en la noche de este sábado con la celebración de la tercera edición del 5K y 10K Nocturno Run Addiction, una cita que está cogiendo arraigo y que en esta ocasión estrenó la homologación de su circuito habitual por parte de la Real Federación Española de Atletismo.

La prueba contó con un récord de participación, ya que tuvo cerca de 1.300 inscritos, un 20% más que en la edición anterior. Una cita que contó con la presencia de la edil de Deportes de Castelló, Maica Hurtado, junto al gerente del Patronat d’Esports, César Lapica, en la salida, meta y entrega de trofeos.

La edil de Deportes de Castelló, Maica Hurtado, junto al gerente del Patronat d’Esports, Lapica, en la salida. / Toni Losas

Espectacular 10K

Con salida y llegada en la sede del Patronat d’Esports, en la calle Columbretes, el recorrido homologado transcurrió por algunas de las principales arterias de la capital de la Plana, en una tarde-noche en la que en el 10K, el ganador absoluto fue Nacho Safont (Run Addiction Castellón), con un tiempo de 31.43 minutos.

Completaron el podio masculino Nahuel Valado (Run Addiction), 2º con 34.13 minutos y Javi Lozano (CA Arroyo), 3º con 34.40.

Nacho Sanfont (c), Nahuel Valado (i) y Javier Lozano (d), los tres primeros del 10K. / Toni Losas

Por su parte, el 10K femenino lo conquistó Ana Roig (Cárnicas Serrano), que paró el crono en 37.55 minutos. En 2ª posición entró Paula Rodríguez (CA Natalia Rodríguez), con 39.59, y 3ª fue Tania Martínez (Training Experience), con 40.00 minutos.

La prueba contó con un circuito homologado que arrancó en la calle Columbretes, donde los corredores se dirigieron hacia el estadio Castalia por el Camino de la Plana, continuaron por la calle San Roque y la calle Sanahuja hasta la plaza María Agustina, para seguir por la calle Gobernador hasta la plaza Fadrell. Desde allí, el trazado continuó por la calle Maestro Ripollés y la calle Clara Campoamor hasta alcanzar la línea de meta.

Un 5K con muy buen nivel

En cuanto al 5K, Iván Muñoz (atleta independiente) fue el más rápido con 15.28 minutos, seguido por Ruswell Rodríguez (Run Addiction), 2º con 15.34 y Miguel Sáez (independiente), 3º con 16.07.

Ana Roig Fuentes, del Cárnicas Serrano, se impuso en categoría femenina en el 10K. / Toni Losas

Y en el 5K femenino, Marta Ferrer (Run Addiction) venció con 19.34, seguida por Rosa Marmaneu (19.37) y Raquel Muñoz (20.31).

El presidente de Run Addiction y organizador de la prueba, Vicente Gozalbo, destacó "el crecimiento de la carrera, que ha pasado de 650 participantes en su primer año a casi 1.300 inscritos en la edición actual, con la principal novedad de que este año hemos contado con la homologación de los circuitos de 5K y 10K, con una vuelta para el 5K y dos vueltas para el 10K".

Búscate en la galería de ímagenes