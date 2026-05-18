Presentación oficial | La Champions del atletismo aterriza en Castellón: horarios, favoritos y un Facsa Playas candidato al podio

La Champions del atletismo ya está aquí. Castellón se prepara para acoger los días 23 y 24 de mayo una de las grandes citas deportivas del año en la Comunitat Valenciana: el Campeonato de Europa de Atletismo de Clubes, una competición internacional de primer nivel que reunirá en las instalaciones de Gaetà Huguet a más de 500 de los mejores atletas del continente, integrados en clubes campeones nacionales y representantes de 12 países.

La cita, que no se celebraba desde 2019, convertirá a Castellón en el epicentro del atletismo europeo durante todo el fin de semana. En total, competirán 13 clubes femeninos y 11 masculinos, con presencia de equipos de España, Chequia, Eslovaquia, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Serbia, Holanda y Turquía. El campeonato contará con 22 pruebas y con atletas con experiencia en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa.

Además del impacto deportivo, el evento tendrá también una importante repercusión para la ciudad. La organización calcula la presencia de alrededor de 1.000 personas entre deportistas, técnicos, auxiliares, acompañantes y miembros de los equipos, lo que supondrá ocupación hotelera, actividad en la hostelería, comercio y servicios. Una nueva muestra de ese binomio entre deporte y turismo que Castellón quiere seguir explotando. Como se destacó durante la presentación, “quien conoce Castellón, repite”.

El acto oficial contó con la presencia de la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; la presidenta de la Federación Valenciana y vicepresidenta de la Real Federación Española, María José Orugo; el presidente del Facsa Playas de Castellón, Toni Escrig; el director técnico del club, Pepe Ortuño; los atletas Pablo Torrijos y Ana Sales; y Enrique Gimeno, presidente de Facsa.

Maica Hurtado puso en valor la dimensión de una cita que refuerza el posicionamiento deportivo de Castellón. “Que Castellón haya sido escogida como sede de una prueba de este calibre es una magnífica noticia para la ciudad. Este campeonato representa exactamente lo que queremos que sea Castellón: una Capital del Deporte, preparada para acoger grandes eventos, con instalaciones de primer nivel y con una clara apuesta por el deporte como motor de ciudad”, señaló.

En la misma línea, Luis Cervera destacó que se trata de “una grandísima oportunidad” por el nivel competitivo del campeonato y por lo que representa para la imagen de Castellón. “Sitúa a Castellón en el epicentro del atletismo europeo. Son competiciones en las que seguro que la grada va a estar llena y que inspiran a la gente a hacer deporte”, explicó el director general de Deportes, que también felicitó al Facsa Playas por asumir el reto organizativo y por una trayectoria “increíble” que, según apuntó, “quizás se valora más desde fuera”.

Las valoraciones de Toni Escrig

El Facsa Playas de Castellón será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El club anfitrión competirá en categoría masculina como representante español y lo hará con la ambición de volver a estar entre los mejores. No es una cita cualquiera para la entidad castellonense, acostumbrada a competir en la élite europea y a subir al podio.

Toni Escrig, presidente del club, reconoció que la cita supone un doble desafío. “Para nosotros es un doble reto. Por un lado, organizativo, porque la última edición fue en 2019 en Castellón y, por temas de pandemia, a European Athletics le ha costado retomar la competición. Y, por otro, deportivo, porque representamos a nuestro país en la Champions del atletismo”, afirmó.

El dirigente recordó que el Facsa Playas acumula diez años consecutivos subiendo al podio en categoría masculina y que conquistó el título europeo en 2015 y 2017, este último en Castellón. Por eso, el objetivo vuelve a ser ambicioso. “Las expectativas son subir al podio. Va a estar difícil porque el equipo portugués viene con un bloque muy compensado. En estas pruebas puedes tener grandes estrellas, pero necesitas un equipo equilibrado, porque si tienes un fallo se te puede escapar la competición. Tenemos nivel para estar en el podio”, valoró.

Entre los principales favoritos aparecen el Sporting de Portugal y el Enka turco, dos conjuntos con enorme potencial. En categoría femenina, el objetivo del representante español, el Valencia Club Atletismo, será pelear por el top-5, también con el Sporting de Portugal como uno de los grandes rivales a batir.

Finalistas olímpicos, mundialistas y europeos

El campeonato reunirá en Castellón a atletas de enorme nivel. En categoría femenina destacan nombres como Jessica Inchude, del Sporting de Portugal, sexta en el Mundial en lanzamiento de peso; Katrine Jakobsen, también del Sporting, quinta en los Juegos Olímpicos en martillo; las neerlandesas Andrea Bouma y Nina Franke, subcampeonas del mundo en el relevo 4x400; Tugba Danismaz, de Turquía, quinta en el Europeo de triple salto; y Yulenmis Aguilar, del Valencia, sexta en los Juegos Olímpicos en jabalina.

En categoría masculina, el nivel será igualmente altísimo. El Sporting de Portugal contará con atletas como Emmanuel Eseme, quinto en el Mundial de 60 metros; Mykhaylo Kokhan, bronce olímpico en lanzamiento de martillo; y Gerson Baldé, campeón del mundo en salto de longitud. También estarán Necati Er, de Turquía, sexto en los Juegos Olímpicos de triple salto; y dos representantes del Facsa Playas de Castellón: Thierry Ndikumwenayo, campeón de Europa de campo a través, y Lester Lescay, tercero en el Campeonato de Europa de salto de longitud.

Sobre Rodrigue Kwizera, Toni Escrig explicó que el atleta está pendiente todavía de los trámites de documentación para poder competir bajo bandera española. “Falta que le hagan el pasaporte y el DNI para presentarlo en World Athletics y que le permitan competir. Para el Campeonato de Europa va a ser harto difícil, pero en la Copa de Europa de cross, que es su especialidad, probablemente pueda estar ahí”, detalló.

Horarios y entrada gratuita

La competición se disputará en las instalaciones de Gaetà Huguet el sábado 23 de mayo, de 15.45 a 20.30 horas, y el domingo 24, de 9.30 a 14.00 horas, con sus correspondientes ceremonias. La entrada será gratuita, por lo que Castellón tendrá la oportunidad de disfrutar en directo de una de las grandes citas del calendario europeo de clubes.

El precedente de 2019 invita al optimismo. “La gente que fue a verlo disfrutó mucho porque el nivel deportivo es altísimo”, recordó Toni Escrig. Ahora, siete años después, la Champions del atletismo vuelve a Castellón con el Facsa Playas dispuesto a defender su sitio entre los grandes de Europa.