El Facsa Playas de Castelló concluye la primera jornada de la Copa de Europa de lleno en la pelea por el podio

El Facsa-Playas de Castellón ha cerrado la primera jornada de la Copa de Europa de Clubes con las opciones de subir al podio intactas, tanto en la categoría masculina como femenina. Ante su público y en las pistas del Gaetà Huguet, el conjunto castellonense firmó una actuación muy sólida para situarse entre los mejores equipos del continente antes de la decisiva jornada que se celebra mañana domingo en el mismo escenario.

Todo por decidir

El equipo masculino completó una tarde de enorme regularidad y comparte provisionalmente la segunda posición con el Enka Sports Club turco, ambos con 93 puntos, solamente por detrás del Sporting Clube de Portugal, que llegaba con la condición de favorito antes del comienzo de la competición, y que consiguió la excelsa cifra de 99 puntos. Los castellonenses lograron sostener el pulso frente a algunas de las grandes potencias europeas y llegan al último día con la pelea por la plata completamente abierta y con la ilusión de poder mirar hacia lo más arriba de la clasificación.

Por detrás, escuadras históricas como el Harrow Athletic Club británico (66 puntos) u el OAK Beograd serbio (63.5 puntos) quedan ya descolgadas de la lucha por los tres primeros cajones del podio.

Debut femenino sobresaliente

También brilló el conjunto femenino del Facsa-Playas de Castellón, que debutaba en una Copa de Europa y que ocupa una meritoria cuarta plaza con 95 puntos, estando en la pelea por conseguir colgarse una de las tres medallas. Las atletas del Facsa-Playas superaron con solvencia a rivales directas como el Atletica Brescia italiano (87.5 puntos) y afrontarán las últimas pruebas del campeonato con opciones reales de acabar entre los tres mejores equipos de Europa.

Dos atletas exhaustas después de la prueba / Erik Pradas

En la zona alta del cuadro femenino, la batalla por el título europeo se ha convertido en un duelo directo y electrizante entre el Sporting de Portugal (127 puntos) y el otro representante español, el Diputación Valencia Club de Atletismo (122 puntos). El Enka Sports Club de Turquía ocupa provisionalmente la tercera plaza con 100.5 puntos, una distancia perfectamente asumible para las atletas del equipo castellonense en la matinal de mañana.

La jornada dejó además un gran ambiente en las gradas del Gaetà Huguet, que presentó una imagen de gala para acompañar una competición marcada por la igualdad y el altísimo nivel competitivo. El campeonato continental está reuniendo en Castelló a algunas de las mejores entidades atléticas de Europa en un fin de semana histórico para el deporte provincial.

Este domingo, la jornada final

La competición concluirá mañana desde las 9:30 horas con el lanzamiento de disco masculino y vivirá sus momentos cumbre con las apasionantes e icónicas finales de los relevos 4x400 metros a partir de las 13:35 horas, antes de la ceremonia oficial de entrega de trofeos (14:00 h). El Facsa-Playas buscará rematar ante su afición un campeonato que, después de la celebración de la primera jornada, le mantiene entre la élite europea.

Desde el club castellonense incitaban a la población de la Plana a acudir a las intalaciones de Gaetà Huguet para dar el último empujón los dos equipos (masculino y femenino) en una jornada dominical que promete emociones fuertes y donde el apoyo de la grada puede dar una fuerza extra a los atletas del combinado anfitrión.