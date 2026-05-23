La Trails Denes de Morella se consolida entre las grandes carreras de montaña

La sexta edición de Trails Denes de Morella volvió a convertir este sábado a Morella en una auténtica fiesta del trail running y confirmó definitivamente el crecimiento de una prueba ya consolidada entre las grandes referencias de montaña de la Comunitat Valenciana.

Desde primera hora de la mañana, corredores y acompañantes llenaron las calles de la localidad en una jornada marcada por el ambiente festivo, el alto nivel deportivo y la implicación de todo el municipio.

La organización volvió a destacar por el cuidado al corredor, con una prueba muy valorada por los participantes gracias a la atención de los voluntarios, la señalización y los avituallamientos distribuidos a lo largo del recorrido.

En total, 1.127 corredores participaron en las tres distancias programadas en una edición marcada también por el calor y las altas temperaturas. Pese a ello, el terreno presentó unas condiciones excelentes gracias a las lluvias acumuladas durante la primavera, permitiendo disfrutar de algunos de los paisajes más emblemáticos del entorno de Morella.

Las carreras infantiles reunieron a decenas de niños / Denes de Morella

Uno de los grandes momentos deportivos del fin de semana llegó en la modalidad maratón, donde Germán Castel Mallén estableció un nuevo récord masculino de la prueba con un tiempo de 3:23:35. Desde la organización explicaron que una pequeña variación en el recorrido respecto a años anteriores favoreció registros más rápidos.

Más allá del aspecto competitivo, Trails Denes volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá del deporte. Las carreras infantiles reunieron a decenas de niños y niñas del municipio y el ambiente continuó durante toda la tarde con música en directo y actividades en el centro de Morella.

Otro de los momentos más emotivos del fin de semana se vivió el viernes con la charla de Carlos Nevot Gil en el Pla d’Estudis. El corredor, que llegó a subir al podio en la segunda edición de Trails Denes, emocionó al público al relatar cómo un accidente cambió radicalmente su vida y le llevó a desplazarse actualmente en silla de ruedas. Su testimonio de superación y resiliencia levantó una larga ovación entre los asistentes.

Carlos Nevot Gil, durante la charla / Denes de Morella

La organización destacó además el importante retorno económico que deja la prueba en Morella, con hoteles, bares y alojamientos prácticamente completos durante el fin de semana. También quiso agradecer la implicación de los centenares de voluntarios, asociaciones y vecinos que hacen posible una carrera “hecha por y para el pueblo”.