Orpesa corona a los primeros campeones del Scott Mediterranean Epic en una jornada espectacular

El Scott Mediterranean Epic Triathlon 2026 ya tiene a sus primeros campeones. La quinta edición de la prueba ha arrancado este sábado con una jornada memorable en la que cientos de triatletas han afrontado las exigentes modalidades de larga distancia en un escenario inmejorable junto al Mediterráneo.

Tras meses de preparación y una gran expectación generada durante las semanas previas, Orpesa del Mar ha respondido una vez más convirtiéndose en el gran epicentro del triatlón nacional e internacional. Deportistas, familiares, aficionados y visitantes han llenado desde primera hora de la mañana la Playa Verde y los principales puntos del recorrido, creando un ambiente deportivo excepcional que ha acompañado a los participantes durante toda la jornada.

Los vencendores del día

Los grandes protagonistas del día han sido los vencedores de las distintas modalidades disputadas este sábado. En la distancia FULL masculina, el triunfo ha sido para Ramón Ejeda Medina, mientras que en categoría femenina la victoria ha correspondido a Eider Bereziartua Aguirre. En la modalidad HALF, los vencedores han sido Adrián Cea Fol y Marta Garrido Martín, respectivamente. Por su parte, la competición Aquabike FULL ha coronado a Igor Franko y Judith Bohnenkamp, mientras que la modalidad Aquabike HALF ha tenido como ganadores a Sergio Ruedas Exposito y Julie Batson.

La jornada comenzó a las 08:00 horas con las primeras salidas de la distancia reina, en una mañana marcada por unas condiciones ideales para la práctica deportiva. Los participantes afrontaron el renovado segmento ciclista por el interior de la provincia de Castellón, uno de los grandes atractivos de esta edición, antes de completar los exigentes recorridos de carrera a pie que recorrieron algunos de los puntos más emblemáticos de Orpesa del Mar.

La Playa Verde ha tenido la visita de multitud de deportistas y familiares / Hector Calonge

Más allá de los resultados deportivos, la organización ha vuelto a recibir una excelente valoración por parte de deportistas y acompañantes. La logística de la prueba, la coordinación de voluntarios, la seguridad en los recorridos y los servicios ofrecidos a los participantes han contribuido al éxito de una jornada que se ha desarrollado sin incidencias destacables.

La zona Expo y los espacios habilitados junto a la Playa Verde han mantenido durante todo el día una gran afluencia de público, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro del evento. El ambiente festivo, la animación y el constante apoyo de los espectadores han reforzado la imagen de un evento que sigue creciendo año tras año y que ya se ha convertido en una referencia dentro del calendario nacional.

La entrega de trofeos celebrada durante la tarde puso el broche a una primera jornada cargada de emoción, esfuerzo y espectáculo deportivo, premiando a los mejores clasificados de las modalidades disputadas y reconociendo el enorme nivel competitivo mostrado sobre los circuitos.

Mañana sigue la competición

La competición continuará mañana domingo con las pruebas Olímpica y Sprint, que volverán a reunir a centenares de deportistas en una intensa mañana de competición antes de la clausura oficial de esta quinta edición del Scott Mediterranean Epic Triathlon.

Con cerca de 1.500 participantes inscritos durante todo el fin de semana, Orpesa del Mar vuelve a demostrar su capacidad para albergar grandes eventos deportivos y consolidarse como uno de los destinos de referencia para el triatlón en España.