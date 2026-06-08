La Cursa per Muntanya Vistabella inicia su cuenta atrás: ¿Cuándo abre inscripciones? No te quedes fuera...

La cuenta atrás para una de las carreras de montaña más emblemáticas del verano en la provincia de Castellón ya ha comenzado. La XXIX Cursa per Muntanya de Vistabella celebrará el próximo 2 de agosto su decimonovena edición y abrirá inscripciones el jueves 11 de junio a las 18:30 horas.

Consolidada como una de las citas de referencia del calendario de montaña, la prueba volverá a reunir a centenares de corredores en un entorno privilegiado: el Parque Natural de Penyagolosa. Un escenario que, unido al carácter acogedor de Vistabella del Maestrat y a la implicación de todo el municipio, convierte cada edición en una experiencia especial tanto para participantes como para acompañantes.

La XXIX Cursa per Muntanya de Vistabella celebrará el próximo 2 de agosto. / Cursa per Muntanya Vistabella

La distancia reina mantendrá su exigente recorrido de 28 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo. Un trazado que combina sectores rápidos con ascensos técnicos y exigentes, especialmente en la segunda mitad del recorrido, donde la montaña marca las diferencias y obliga a gestionar las fuerzas hasta la línea de meta.

Plazas limitadas

La organización volverá a ofrecer un máximo de 500 dorsales para esta prueba principal. Una cifra limitada que en anteriores ediciones ha despertado un gran interés entre los aficionados al trail running, por lo que se espera una elevada demanda desde el momento de la apertura de inscripciones.

También se abrirá el plazo para la prueba de Jóves, destinada a corredores de entre 14 y 17 años. Esta prueba contará con un circuito de 10,5 kilómetros y 720 metros de desnivel positivo, ofreciendo a las nuevas generaciones la posibilidad de competir en un entorno de montaña seguro y adaptado a su categoría.

La Cursa per Muntanya Vistabella. / Cursa per Muntanya Vistabella

UnitTrail también pasa por Vistabella

La Cursa per Muntanya de Vistabella formará parte esta temporada del circuito Unitrail, que reúne algunas de las carreras más destacadas del territorio. La prueba absoluta de 28 kilómetros será puntuable para las categorías Absoluta, Sub-23 y Sub-20; mientras que la distancia de Jóves estará integrada dentro de la categoría Porvenir, permitiendo que los corredores más jóvenes también puedan competir por los puntos del circuito.

Además, la carrera volverá a ser una de las citas puntuables de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord, un circuito que conecta diferentes municipios del interior de la provincia a través del deporte de montaña y que contribuye a poner en valor el patrimonio natural y cultural de estas localidades.

Salida de la Cursa per Muntanya de Vistabella. / Mediterráneo

Una vez más, Vistabella se prepara para recibir a corredores, familiares y aficionados en una jornada que combinará deporte, naturaleza y el ambiente único que caracteriza a una de las pruebas con más personalidad del calendario provincial.

Los interesados en tener más información o formalizar inscripciones, pueden hacerlo a través de la web oficial de la carrera: www.clubdemuntanya.org. La cuenta atrás de la clásica de montaña de Vistabella ha comenzado.