Fuga Penyagolosa Trails y Cajamar renuevan su alianza por tercer año consecutivo

Un pacto que se está convirtiendo ya en habitual. Fuga Penyagolosa Trails y Cajamar han renovado su acuerdo de patrocinio, consolidando una alianza que alcanza ya tres años consecutivos de colaboración. La firma refuerza el compromiso de ambas entidades con un proyecto deportivo profundamente vinculado al territorio y con capacidad para generar un impacto positivo en los municipios del interior de la provincia de Castellón.

La renovación del acuerdo permitirá seguir desarrollando iniciativas que contribuyen al crecimiento sostenible del evento y a la generación de oportunidades para el territorio, compartiendo valores como la cercanía, el compromiso social y la apuesta por el desarrollo local.

La Fuga Penyagolosa Trails 2026. / Toni Losas

Cajamar, concienciada

La directora territorial de Cajamar en Castellón, Mar Martí, ha afirmado que “renovar nuestro compromiso y patrocinio con PenyagolosaTrails es autenticar nuestro modelo financiero cooperativo devolviéndole a nuestras comarcas lo que éstas nos aportan”. A este respecto, añadió que “somos parte del territorio de la carrera, no sólo un simple patrocinador, por lo que compartimos nuestro espíritu cooperativo y nuestra visión de comunidad a través de un evento que proyecta Castellón al mundo”.

Sobre las pruebas de PenyagolosaTrails, Mar Martí ha declarado que “unen, inspiran y generan oportunidades. Por todo ello nos sumamos a una organización con especial sensibilidad por el entorno natural por el que discurre la carrera".

Tico Cervera, director de la Fuga Penyagolosa Trails. / DAVID GARCIA FERNANDEZ

Satisfacción en la organización de la prueba

Para el director de Fuga PenyagolosaTrails, Tico Cervera, “que Cajamar siga formando parte del proyecto por tercer año consecutivo es una gran noticia para nosotros. Más allá del patrocinio, valoramos especialmente la confianza y el compromiso que han demostrado durante este tiempo, acompañándonos en el crecimiento y la consolidación de la prueba”.

La colaboración entre ambas entidades seguirá materializándose en diferentes acciones vinculadas a la celebración de Fuga PenyagolosaTrails, una prueba que reúne cada año a miles de corredores y acompañantes y que se ha convertido en uno de los principales referentes del trail running nacional.